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12 EYLÜL 2021 PAZAR - YIL: 52

Şehitlerimizi dualarla ebedi yolculuklarına uğurladık

11 Eylül 2021, Cumartesi 20:00
Suriye'de İdlib bölgesinde yapılan saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Demir ile Piyade Uzman Çavuş Mücahit Sınırtepe, memleketlerinde ebedi yolculuklarını uğurlandı.

Türkoğlu Dr. Kemal Beyazıt Devlet Hastanesi morgundan alınan şehidin cenazesi, helallik için Fatih Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi.

Burada, baba Duran ve anne Durkadın Demir ile kardeşleri Mehmet, Mehmet Ali, Bekir, Ayşe, Teslime ve Fatma Demir, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Güçlükle ayakta duran anne Durkadın Demir ve yakınları teskin edilmeye çalışıldı.

Helallik alınmasının ve edilen duanın ardından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, Türkoğlu Asri Mezarlığı'na getirildi.

Cenaze törenine, şehit Demir'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Celalettin Güvenç, Ahmet Özdemir, Mehmet Cihat Sezal ve İmran Kılıç, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, İl Emniyet Müdür Yardımcı Halil İbrahim Ulubey, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, belediye başkanları, daire müdürleri ve siyasi parti temsilcileri ile ilgililer katıldı.

Tören sonunda Ünal ve Erdoğan ile protokol üyeleri, baba Duran Demir ve diğer aile fertlerine başsağlığı diledi.

Şehidin Hatay'da asker olan kardeşi Mehmet Ali Demir ise törene askeri kamuflajla katıldı.

İl Müftüsü Mustafa Tekin'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Piyade Uzman Çavuş Demir'in naaşı, mezarlıktaki şehitlikte toprağa verildi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Mücahit Sınırtepe, Kayseri'de ebedi yolculuğuna uğurlandı

Suriye'de İdlib bölgesindeki saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mücahit Sınırtepe'nin (24) cenazesi de memleketi Kayseri'de toprağa verildi.

Kayseri Devlet Hastanesi morgundan alınan şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, cenaze aracıyla Kalem Kırdı Camisi'ne getirildi.

Törende, şehidin 2 ay önce evlendiği eşi Sevinç Oğuz, annesi Suzan, babası Faruk ile kardeşleri İsmail, Enes ve Mustafa Ensar Sınırtepe, tabuta ve şehidin fotoğrafına sarılarak gözyaşı döktü.

Eşinin asker elbisesi ile törene katılan Sevinç Oğuz Sınırtepe, kendisini hep bekleyeceğini belirterek, "Kalk yalvarırım kalk, sensiz dayanamam. Dimdik ayaktayım. Ağlayıp onları sevindirmeyeceğim. Seni hep bekleyeceğim." dedi.

"Gerekirse ben polis olurum, kaldığımız yerden devam edeceğiz." diyen Sınırtepe asker selamı verdi.

Suzan Sınırtepe ise "Oğlum kalk, burada yatmak sana yakışmıyor." diye ağıt yakarken baba Faruk Sınırtepe de "Düğünün yarım kalmadı. Vatan sağ olsun. Vatan için şehit oldu. Geriden 3 kardeşi daha geliyor." ifadesini kullandı.

İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı Kartal Şehitliği'ne defnedildi.

Törene şehidin ailesi ve yakınları ile Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Vali Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri Milletvekilleri İsmail Emrah Karayel ve İsmail Tamer, CHP Milletvekili Çetin Arık, İYİ Parti Milletvekili Dursun Ataş, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, askeri ve mülki erkan, siyasi ve STK temsilcileri, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öte yandan, şehit Sınırtepe'nin, Kayseri'de 2016'da çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne patlayıcı yüklü araçla düzenlenen ve 15 askerin şehit olduğu, 54 askerin yaralandığı terör saldırısının ardından, sosyal medya hesabından, "Allah'ım, sen bize şehitliği nasip et." mesajıyla bir fotoğrafını paylaştığı öğrenildi.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde dün arama tarama faaliyeti sonrası düzenlenen saldırıda piyade uzman çavuşlar Mücahit Sınırtepe ile Ramazan Demir şehit olmuştu.

AA

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