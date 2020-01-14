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14 OCAK 2020 SALI - YIL: 50

Şehitlerimizi ebediyete uğurladık

14 Ocak 2020, Salı 16:05
Irak'ın kuzeyinde yer alan Haftanin bölgesinde icra edilen operasyonlarda, şehit olan Uzman Çavuş Günay ve güvenlik korucusu Bağater'in cenazeleri toprağa verildi.

Irak'ın kuzeyinde yer alan Haftanin bölgesinde icra edilen operasyonlarda, şehit olan Uzman Günay ve güvenlik korucusu Bağater'in cenazeleri toprağa verildi.

Şehit Günay Edirne'de toprağa verildi

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş Bayram Günay'ın cenazesi, memleketi Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Bayram Günay'ın (27) Türk bayrağına sarılı tabutu, Dereköy köyündeki babaevi önüne getirildi. Şehidin naaşı, burada helallik alınmasının ardından yakınları ve vatandaşların omzunda köy mezarlığına taşındı.

Buradaki törene, şehidin ailesi ve yakınları, Edirne Vali Vekili Ali Uysal, Belediye Başkanı Recep Gürkan, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Eşref Çağdaş Bal, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, askeri yetkililer ile çok sayıda vatandaş katıldı. 

Cenazede, anne Zümriye ve baba Tezcan Günay'ı yakınları teselli etti.  

Günay'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından dualarla ve tekbirlerle defnedildi.

Korucu Bağater Şırnak'ta defnedildi

Irak'ın kuzeyinde yer alan Haftanin bölgesinde icra edilen operasyonlarda, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan güvenlik korucusu İlyas Bağater'in (31) cenazesi Şırnak'ta toprağa verildi.

Şırnak'ta düzenlenen törenin ardından Bağater'in Türk bayrağına sarılı cenazesi İdil ilçesinin Tepeköy köyüne getirildi.

Köy meydanında dualar edildi, İstiklal Marşı okundu.

Evli ve 3 çocuk babası şehit için evinin önünde helallik alındı.

Törene katılan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan acılı aileyi teselli etmeye çalıştı.

Şehidin cenazesi kılınan namazın, İl Müftüsü Ramazan Tolan'ın okuduğu duaların ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Törene, İdil Kaymakamı Zafer Sağ, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Tamer Bilacan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ da katıldı.

AA

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