Selâhattin Akyıl duâlarla

15 Eylül 2020, Salı 17:38
Bediüzzaman Said Nursî'yi görenlerden ve hizmetinde bulunanlardan Van eşrafının tanınmış simalarından Selahattin AKYIL Ağabeyimiz vefat etti.
Selâhattin Ağabey uzun süredir ağır bir hastalıktan dolayı tedavi görüyordu. Ömrünü Nur hizmetlerine adamıştı. Doğup büyüdüğü Van olmak üzere birçok ilde Nur medreselerinin inşasında öncülük etti.
Uzun süredir İzmir'de ikamet ediyordu. Van Mevlidleri’nin okunmasında çok katkıları olmuştu. Beş çocuk babası olan Selahattin Akyıl Ağabeyimiz Yeni Asya Gazetesi Van Temsilciliği'nin organize ettiği son mevlidlere de bizzat iştirak etmişti... Merhuma Allah'tan rahmet yakınlarına sabr-ı cemil niyaz ediyoruz...
Van - Süleyman Çelebi
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