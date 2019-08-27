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27 AĞUSTOS 2019 SALI - YIL: 50

Şiddet haberleri meşrulaştırmaya sebep oluyor

27 Ağustos 2019, Salı 11:32
Uzmanlar, Türkiye'de şiddet haberlerinin izleyicinin ilgisini çekecek şekilde verilmesinin şiddeti meşrulaştırma ve şiddete duyarsızlaşma gibi sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

Kırıkkale'de, Emine Bulut'un eski eşi tarafından 10 yaşındaki kızının yanında öldürülmesi haberlerinin basında yer alma şekli kamuoyunda tartışılırken uzmanlar, Türkiye'de bu tür haberlerin şiddeti meşrulaştırma ve şiddete duyarsızlaşma gibi sonuçlar doğurabileceğini belirtiyor.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serhat Ulağlı, tüm dünyada medyanın haber dili ile ilgili olarak temel dört stratejiden bahsedildiğini anlattı.

Bu stratejilerin, haberin niteliği, etiği, servisi ve feed back (geri bildirimi) olduğunu ifade eden Ulağlı, "Haberin içeriği, meydana gelen olayın haber değeri taşıyıp taşımadığı, haber olgusunun toplumun geneli ile nasıl ilişkilendirildiği sürecini kapsar. Haber etiği ise bir haberin yapılması durumunda toplumun temel dinamikleri ve algısını nasıl etkileyeceği ile ilgilidir. Haberi servisi ise paylaşılacak olan bilginin nasıl sunulacağı, okur/izleyicide nasıl bir imgelem dünyası oluşturacağı belirlenerek haberin paylaşılma aşamasıdır. Haberin feed back (geri bildirimi) süreci ise haberlerin halk tarafından nasıl algılandığı, nasıl yorumlandığı ve verilen tepkinin analiz edilme sürecidir." dedi.

"Belli bir hedef kitle oluşturulması amacıyla haber yapılmaktadır"

Ulağlı, ülkemizde bu dört aşamanın hiçbiri kullanılmayarak, izleyicinin ilgisini çekecek manşetlerle haber üzerine izleyicinin odaklanmasının sağlandığını ileri sürdü.

Şiddet olaylarının medyada bu şekilde sunulmasının, bir süre sonra şiddet olayları karşısında toplumda 2 farklı tutumun ortaya çıkmasına yol açtığını belirten Ulağlı, "Legaliazasyon dediğimiz meşrulaştırma ve desensibilizasyon dediğimiz duyarsızlaşma. Şiddet haberlerine sık sık maruz kalan birey, bir dönem sonunda bu haberleri sıradan, vasat, meşru olgular gibi görmeye başlar. Bir sonraki aşamada ise duygu yitimi durumları doğurup, suça eğilimini de artırabilir. Maalesef bu süreçler ülkemizdeki basın yayın kuruluşları tarafından gözardı edilerek belli bir hedef kitle oluşturulması amacıyla haber yapılmaktadır." diye konuştu.

Ulağlı, gelişmiş ülkelerde olay haberleştirilirken suça eğilimi, teşviki ve eylemi engellemek amacıyla bazı filtreler kullanıldığını hatırlatarak, bir cinayet haberinde bilinçaltında suça teşvik edici görseller, kişiler ve örtük mesajların asla kullanılmadığını vurguladı.

Ülkemizde şiddet haberlerinde suçu ve suçluyu kapatan söylemler olabildiğini dile getiren Ulağlı, şunları kaydetti:

"Geçen günlerde birçok ulusal basın organında, arabasının içinde öldürülen birinin haberi, 'arabasının içinde infaz' olarak servis edilmiştir. 'İnfaz' ifadesi bir suçun karşılığında verilen cezanın tatbiki gibi algıya yol açmaktadır. Ülkemizde haber etiği ve yayın politikaları hakkında ciddi bir dönüşüm zorunludur. Kurbanların ve olaya tanık olan insanların görsellerinin paylaşılması, haberi okuyan bireyler üzerinde oldukça olumsuz bir algı oluşturmaktadır."

Ulağlı, Emine Bulut'un katledilmesine ilişkin yapılan paylaşıma da değinerek, "Toplumumuz ve insanlık adına utanç verici bir durumu gözler önüne sermektedir. Kızının, 'Ben onlardan yardım isterken onlar kameraya çekiyorlardı' ifadesi toplumumuzdaki değişimi daha doğrusu mental çöküşü göstermektir. Burada konuya dikkat çekmekten ziyade olağanüstü bir olaya tanıklık etmek ve bunu paylaşarak toplumda bilgi toplama amacı yatmaktadır." diye konuştu.

AA

Etiketler: Türkiye, medya, habercilik, etik
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