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12 EKİM 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Şifa kapısı mezar taşı olmasın

12 Ekim 2019, Cumartesi 02:16
İstanbul (Çapa) Tıp Fakültesi öğrencileri, deprem riski barındıran binalarda eğitim gördüklerini hatırlatarak Âcil tahliye taleplerini dile getirdi.

Çapa Tıp Fakültesi öğrencileri geçen haftalarda meydana gelen depremden sonra binalara girmekte zorluk çektiklerini ve can güvenliklerinin olmadığından bahsederek 2013 yılında hazırlanmış deprem risk raporunu paylaştı. Tıbbiyeliler, “Depreme karşı risk barındıran binalarda eğitim alıyoruz. İstanbul Tıp Fakültesi’nin kolonları, zemini ve yapısı sağlamlığını yitirmiş durumdadır. 2013 deprem risk raporuna göre, incelenen 56 binanın; 17’si Çok Yüksek Riskli, 33’ü Yüksek Riskli, 2’si Orta Riskli bulunmuştur” dedi.

Ayakta durmakta zorlanmakta

İstanbul Tıp Fakültesi’ni kökenlerine duydukları güvenle tercih eden genç Tıbbiyeliler, “Hepimiz büyük hayallerle geldik bu fakülteye. Kökenlerine duyduğumuz güven, bizi İstanbul Tıp Fakültesi’ni tercih etmeye yöneltti. “Acaba?”ları zihnimizden attık ve adımlarımızı Aziz Sancar’ın, Hulusi Behçet’in, Mazhar Osman’ın çıktığı yere doğru yönlendirdik. Fakat gelin görün ki, bugün, bizlere bu güzel geleceği vadeden fakültemiz ayakta durmakta zorlanmakta. Vizelerle, finallerle, uykusuz nöbetler, bitmeyen ameliyatlarla hepimiz yorulduk. Oysaki fakültemiz yılların yorgunluğunu hepimizden çok yüklenmişti, bunu unuttuk. Geçen haftalarda meydana gelen deprem bizlere bu gerçeği bir kez daha hatırlattı. 2013 deprem risk raporuna göre, incelenen 56 binanın; 17’si Çok Yüksek Riskli, 33’ü Yüksek Riskli, 2’si Orta Riskli bulunmuştur” ifadelerini kullandı.

Yarın, hepİmİz İçİn geç olabİlİr

Genç Tıbbiyeliler, “Fakültemiz herhangi bir depremi daha kaldırabilecek kapasitede değildir. Biz Tıbbiyeli gençler olarak her türlü siyasî kimlikten arınmış bir şekilde, sadece ve sadece, ‘Çapalı’ kimliğini kuşanarak sizlere bu derdimizi dillendiriyoruz. Birçok derde deva bulunmasına vesile olmuş bu fakülteye vicdanî, ahlâkî ve insanî sorumluluğumuzu yerine getirmenin vakti gelmiştir. 

Yarın, hepimiz için geç olabilir. O yüzden bugün, öğrenciler olarak acil tahliye talebimizi dile getiriyoruz. Muhtemel bir depremde biz tıbbiyeliler halkımızın yaralarını sarmakla uğraşmalıyız. Mevcut haliyle kendi hayatımızı bile kurtarma şansımız bir muamma. Yeni hayatlara, umutlara, şifalara kapı olan bu fakülte hiçbirimizin mezar taşı olmasın” çağrısında bulundu. 

Yeni Asya - Aslan Özdemir  

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