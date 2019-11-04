“Sigortalı askerlik” için kanun teklifi

CHP grup başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç’un imzalarını taşıyan erbaş ve erlerin askerlik süresince sigorta primlerinin tamamının devlet tarafından ödenmesini öngören kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatı üzerine hazırlanan, Er ve Erbaş Harçlıkları Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne göre, askerlik görevini yerine getiren er ve erbaşlar, askerlik hizmetine girdikleri tarihten itibaren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre askerlik görevini yerine getirdikleri süre boyunca sigortalı sayılacaklar. Teklife göre, her yıl ödenen işsizlik ödeneği miktarı, Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından Kurumca yapılan bildirimden itibaren bir ay içinde Kuruma aktarılacak, askerlik görevini yürüten er ve erbaşlar da Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası anunu çerçevesinde sigortalı olarak tanımlanacak. AA

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