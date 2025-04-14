Silivri’de gece yarısı hareketliliği

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İBB soruşturmasında tutuklanarak Silivri’deki Marmara Cezaevi’ne konan Murat Ongun ve Hüseyin Köksal’ın Çorlu; Murat Kapki, Nihat Sütlaş, Adem Soytekin ve Tuncay Yılmaz’ın Tekirdağ; Fatih Keleş, Necati Özkan ve Serdal Taşkın’in Kocaeli’ndeki cezaevine nakledildiğini yazdı.

T24’ün haberine göre, Avukat Hüseyin Ersöz de bu durumun “savunma hakkı ihlali” olduğunu belirterek, “Bu önümüzdeki günlerde başka sevk işlemlerinin olabileceğinin de izdüşümü olabilir” dedi. Halk TV programcısı gazeteci Gözde Şeker, İBB operasyonları kapsamında tutuklanan bazı isimlerin avukatlarına ve ailelerine tebligat edilmeden Silivri’den sevk edildikleri söylemişti. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 624

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.