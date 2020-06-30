Sıra savunma mitinginde

AKP büyükşehirlerde birden fazla baro kurulması ve Türkiye Barolar Birliği yönetiminin belirlenmesinde 3 büyük ilin ağırlığını kaldıracak değişiklik taslağını baroların itirazlarına rağmen tamamladı.

Hazırlanan 27 maddelik yasa değişikliği teklifi, geçtiğimiz hafta muhalefet partileri ile de paylaşıldı. Teklifin AKP MYK toplantısında bir kez daha ele alınıp, bu hafta içinde Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor. Barolara ilişkin düzenlemenin hiçbir aşamasında yer almadıklarını, sürecin dışında tutulduklarına dikkat çeken barolar ise, başlattıkları eylem sürecini devam ettirme kararı aldı.

Gazete Duvar’ın haberine göre, söz konusu düzenlenin yasalaşması durumunda yaşanacak hak kayıplarını topluma anlatmayı hedefleyen barolar, bu hafta gazetelere ilân vererek toplum desteği talep edecek. Aynı zamanda da demokrasi kitle örgütleri ile bir araya gelinecek. Diğer yandan İzmir, İstanbul ve Antalya baroları, bulundukları illerde “savunma yürüyüşü” yapacak. Barolar, en büyük eylemi de 4 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştirmeyi hedefliyor. Mücadeleden vazgeçmeyecekleri, sonuna kadar eylemlere devam edecekleri mesajı veren barolar, Ankara Barosu’nun ev sahipliğinde “savunma mitingi” düzenlenecek.