“Sıra taşı toprağı satmaya geldi“

İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, hazine arazilerinin satışına getirilen indirimi eleştirerek “Mirasyedi hayırsız evlat gibi taşı toprağı satma derdindesiniz” dedi.

Torba kanun görüşmelerinde hazine arazilerinin satışına getirilen indirimi eleştiren İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, “Mirasyedi hayırsız evlat gibi taşı toprağı satma derdindesiniz. Hazine arazilerinin satışını kolaylaştıracak, esnaf gibi iskonto yapacak bir düzenleme ile seçim çalışmalarınızı finanse etmek istiyorsunuz. Çünkü hazine tam takır” dedi.

Freni patlamış kamyon gibisiniz

128 milyar doların yerinde yeller estiğini söyleyen Oral, “Hazine arazisi satışlarında hız sınırını aşmış durumdasınız. Adeta freni patlamış kamyon gibisiniz. Mirasyedi hayırsız evlat gibi taşı toprağı satma derdindesiniz. Daha birkaç gün önce 28 ilde 472 parça hazineye ait taşınmazı satılığa çıkardınız. KDV’den muaf, taksitli, kelepir hazine arazisi… oh ne ala! Sahillerimize yakın yerlerden yarın bir gün bir otelin yükselebileceği araziler satılıyor. Bu arazileri kimler alıyor, yabancılara dolaylı yollardan satılıyor ya da kullanımlarına açılıyor mu öğrenmek istiyoruz” diye konuştu.

Derdiniz sadece rant

“Toprakları, lojmanları, kurumları satıyorsunuz Bütün bunları geçtik Türkiye’ye hiç ayak basmamış insanlara vekaletname ile vatandaşlık satıyorsunuz” diye konuşmasını sürdüren Oral hükümete şöyle seslendi: “Yabancılar bizim pasaportlarımızla sosyal medya hesaplarından dalga geçer paylaşımlar yapıyor. Sizin için Türkiye Cumhuriyeti’nin hiçbir şeyinin değeri yok mudur? Millet enflasyonun altında ezilirken siz hazine arazisi satma derdindesiniz. Bu satılan yerlerin millete bir faydası var mı? Şu sattığınız araziler yerine yolcu garantili havaalanlarına, geçiş garantili köprülere fahiş harcamaları kesseniz çok daha fazla tasarruf edeceksiniz. Ama derdiniz tasarruf değil sade ve sadece ranttır.”