Şırnak'tan acı haber!

Şırnak'ın İdil ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının imhası sırasında infilak etmesi sonucu 2 güvenlik görevlisi şehit oldu, 7 güvenlik görevlisi yaralandı.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İdil İlçe Jandarma Komutanlığınca, Haberli Jandarma Karakol Komutanlığının sorumluluk alanındaki Sarıköy köyü sınırlarında bulunan Pisikayası Tepesi mevkisinde terör örgütü PKK mensuplarınca tuzaklanmış el yapımı patlayıcı tespit edildi. El yapımı patlayıcıya uzman ekiplerce müdahale sırasında meydana gelen patlamada 2 güvenlik görevlisi şehit oldu, 7 güvenlik görevlisi yaralandı. Açıklamada, terörle mücadele kapsamında operasyonların kararlılıkla devam ettiği vurgulandı. Şehit kadın bomba imha uzmanının görev başındaki görüntüleri Jandarma Genel Komutanlığının resmi twitter hesabından "Barut kokusu var, parfüm kokusu yok" sloganıyla paylaşılan videoda şehit Çevik, bomba imha uzmanlarının faaliyetlerini gözler önüne seriyor. Özel bomba imha uzmanı giysileri içindeki Çevik, arazide tuzaklanan bir patlayıcıyı fünyeyle kontrollü şekilde imha ettikten sonra kaskını çıkarıp başparmağıyla başarı işareti yapıyor. Şırnak'ta şehit askerler için tören düzenlendi Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığında şehit Esma Çevik ve Kemal Sayar için tören yapıldı. Törende, şehit Çevik ve Sayar'ın Türk bayrağına sarılı naaşları meslektaşlarının omuzlarında katafalka konuldu. Saygı duruşunda bulunulan törende şehitlerin öz geçmişleri okundu, dua edildi. Törenin ardından helikopterle Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürülen şehit Çevik'in naaşı uçakla İstanbul'a, şehit Sayar'ın naaşı ise Samsun'a uğurlandı. Törene, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkan Vekili Sami Geliş, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, 23. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Alper Sır, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tamer Bilacan, Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve silah arkadaşları katıldı. Şentop'tan başsağlığı mesajı TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Şırnak'ta teröristlerin tuzakladığı patlayıcının imhası sırasında şehit olan askerler Jandarma Uzman Çavuş Kemal Sayar ve bomba imha uzmanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'e Allah'tan rahmet diledi. Yaralı askerler için acil şifalar dileyen Şentop, "Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı. AA

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