Sivil toplum üzerinde baskı artıyor

Uluslararası Af Örgütü’nün hazırladığı raporda, Türkiye’nin 2020 sonunda kabul ettiği ‘kitle imha silâhlarıyla’ ilgili yasanın sivil toplum kuruluşlarını ‘baskı altına aldığı’ belirtiliyor.

“Terörle mücadeleyi araçsallaştırmak: Türkiye, terörizmin finansmanı değerlendirmesini sivil toplumu hedef almak için kullanıyor” başlıklı rapora göre, anılan “kanun, örgütlenme ve ifade hürriyeti haklarının yanı sıra uluslar arası toplumun kabul ettiği adil yargılanma güvencelerini de ihlâl eden yeni uygulamalar getiriyor.” Uluslararası Af Örgütü Avrupa Bölgesel Ofisi Direktörü Nils Muiznieks, “Yasa, halihazırda temelsiz terör suçlamalarıyla yargılanma ve mahkûm edilme tehdidiyle karşı karşıya olan sivil toplum aktivistleri üzerindeki baskıyı arttırma tehlikesi taşıyor” dedi. Af örgütünden yapılan açıklamada, “Türkiye’deki yeni yasa, terörün finansmanında rol oynama riski taşımayan kuruluşlar da dahil olmak üzere kar amacı gütmeyen tüm kuruluşları aynı derecede orantısız risk azaltma tedbirlerine maruz bırakıyor” denildi.

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