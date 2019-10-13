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13 EKİM 2019 PAZAR - YIL: 50

Siviller daha fazla zarar görmesin

13 Ekim 2019, Pazar
Harekâtın ilk günlerinde Suriye’de 100 bin kişi yerinden oldu. Sivillerin korunması ve insani bir felaketin önlenmesi çağrısı yapan BM ve uluslar arası yardım kuruluşları teyakkuzda.

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda başlattığı askerî operasyon üçüncü gününe girerken, tırmanan çatışmaların bölgede bir insanî krize yol açması endişesini artıyor. Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslar arası yardım kuruluşları tarafından art arda yapılan açıklamalarda hem Türkiye’ye hem de bölgedeki diğer aktörlere sivillerin korunması, yeni bir insanî felâketin önlenmesi çağrıları yapılıyor.

Türkiye’yi ziyaret eden BM’nin İnsanî İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, “Sınırın her iki tarafındaki sivil ölümler ve Suriye içinde, çatışmalardan kaçma umuduyla, çok sayıda kişinin bölgelerinden ayrılmasından ötürü çok kaygılıyım” diye konuştu. Bütün taraflara itidal, BM Şartı ve uluslar arası insancıl hukuka uygun hareket etme, Suriye’nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterme, sivillerin ve sivil altyapının korunması çağrısını yaptıklarını söyleyen Lowcock, “Konuları Türk hükümeti ile görüştüm, bana sivillerin korunması, zarar görmelerinin önlenmesine azamî önem verdikleri yönünde güvence verdiler” dedi.

100 bin kişi kaçtı

Birleşmiş Milletler, Suriye’nin kuzeydoğusunda harekâtın başlangıcından bu yana yaklaşık 100 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını bildirdi. Barınak ve okullara sığınan kişilerin sayısının giderek arttığını bildiren BM, “Kaçanların çoğu civar bölgelerde barındırılıyor. Ancak Haseke ve Tal Tamer’deki toplu barınaklara sığınanların sayısı giderek artıyor. Pek çok kişi de okullara sığınıyor” açıklaması yaptı. Uluslar arası yardım kuruluşları teyakkuzda. DW Türkçe’nin haberine göre, Uluslar arası Kurtarma Komitesi (IRC) Direktörü Misty Buswell, Türkiye’nin operasyonunun sürmesi halinde bir kaç günde yerinden edilen kişi sayısının 300 bini bulabileceğini söyledi. 

Rasulayn kontrol altında 

Barış Pınarı Harekâtı kapsamında devam eden başarılı operasyonlar neticesinde Fırat’ın doğusundaki Rasulayn meskûn mahalinin kontrol altına alındığı bildirildi. Millî Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekâtı kapsamında devam eden başarılı operasyonlar sonucunda Fırat’ın doğusundaki Rasulayn meskûn mahali kontrol altına alındı. 

Etiketler: siviller, zarar, Barış Pınarı Harekatı
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