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13 AĞUSTOS 2019 SALI - YIL: 50

Siyasetin dili hep böyle olsun

13 Ağustos 2019, Salı
KURBAN BAYRAMINDA SİYASİ PARTİLER ARASINDA GERÇEKLEŞEN ZİYARETLERDE KULLANILAN DİL VE ÜSLUBUN HER ZAMAN SİYASETE HAKİM OLMASI İSTENİYOR.

PARTİLER ARASINDA BAYRAM ZİYARETİ

Kurban Bayramı vesilesiyle siyasi partiler arasında gerçekleşen ziyaretlerde kullanılan yapıcı dil dikkat çekti. Parti yöneticileri birbirlerinin ve vatandaşların bayramını kutlarken yoksulluğun, ötekileştirmenin olmadığı, huzurun, barışın, sevginin ve adaletin hüküm sürdüğü bayramlar temenni ettiler.

BAYRAMLAR BERABERLİĞİ PEKİŞTİRİR

Bayramların birlik ve beraberliğin pekişmesini sağladığı belirten ziyaretlerde bayramlarda yaşanan birliğin yılın her anına yansıması gerektiği dile getirildi. Ziyaretlerde ayrıca şehit aileleri, gaziler, hac ibadetini yapan vatandaşlar, sınırımızda görev yapan güvenlik güçleri ve tüm milletin bayramı tebrik edildi.

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Siyasetin dili hep böyle olsun

Kurban Bayramı vesilesiyle siyasi partiler arasında gerçekleşen ziyaretlerde kullanılan yapıcı dil dikkat çekti. Parti yöneticileri birbirlerinin ve vatandaşların bayramını kutlarken yoksulluğun, ötekileştirmenin olmadığı, huzurun, barışın, sevginin ve adaletin hüküm sürdüğü bayramlar temenni edildi.

Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arasındaki bayramlaşma kapsamında CHP’yi AKP, DSP, Vatan Partisi ve HDP heyetleri ziyaret etti.  CHP’de heyetleri Genel Başkan Yardımcısı Karabıyık, Yüksek Disiplin Kurulu Başkan Yardımcısı Sezgin Kaya ile Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir karşıladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, “82 milyon vatandaşımızın ihtiyacı olan şey huzur ve sevgi dilidir. İşsizliğin, yoksulluğun, ötekileştirmenin olmadığı, huzurun, barışın, sevginin ve adaletin hüküm sürdüğü nice bayramlar diliyorum” dedi. AKP Ankara Milletvekili Orhan Yegin de Türkiye’nin zor bir coğrafyada olduğunu belirterek, “Bu coğrafyada istikrarını koruyan, ekonomisini ve demokrasisini güçlendirerek yoluna devam etmeye çalışan, bölgesinde yaşatılmak istenilenlere karşı tavır koyan ülkemiz için bu bayramın güçlü yarınlara vesile olmasını diliyoruz.” diye konuştu.

Vatandaş sevgi dili istiyor

HDP’yi temsilen İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, MYK üyesi Aylin Hacaoğlu ve PM üyesi Kenan Yıldız’dan oluşan heyet CHP’yi ziyaret etti. Katırcıoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, bayramların barışa en fazla ihtiyaç duyulan günler olduğunu ifade etti. Bunun üzerine Karabıyık, vatandaşların siyasilerin ağzından sevgi dilinin duymak istediğini vurguladı. Genel Başkan Yardımcıları Uğur Gürel ve Parti Meclisi Üyeleri Hikmet Aydemir ve Tuğçe Tekeş’den oluşan DSP heyeti de CHP’yi ziyaret etti.

Birlik beraberlik mesajları

Kurban Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen partiler arası bayramlaşma programı kapsamında MHP heyeti de AKP’yi ziyaret etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin selamıyla AKP camiasının Kurban Bayramı’nın kutlamak için AKP Genel Merkez’ine geldiklerini belirten Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu,  “Allah izin verirse inşallah önümüzdeki süreçte çok daha huzurlu ve güzel günler göreceğimize inanıyorum.” değerlendirmesinde bulundu. AKP Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu da MHP camiasının bayramını tebrik etti ve “Bayram, hem mazlum, mağdur coğrafyalarda acı çeken kardeşlerimiz hem de evladını vatanımız uğruna vermiş annelerimiz, ailelerimiz açısından da hüzünlü geçiyor. Onların yanındayız. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Gazilerimizi de minnetle yad ediyorum.” diye konuştu.

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