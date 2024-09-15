Siyasette ''inanç'' etkili

ABD merkezli Pew Araştırma Merkezi’nin araştırması, Dinin oy verme tercihlerini nasıl etkilediği konusunda Doğu ve Batı Avrupa arasındaki ayrımı ortaya koydu.

Türkiye’deki katılımcıların yüzde 69’u liderlerinin kendileriyle aynı Dini inanca sahip olmasına önem veriyor.

Türkiye’de katılımcıların yüzde 69’u liderlerinin kendileriyle aynı dini tercihleri paylaşmasının önemli olduğunu belirtti. Avrupa’da ilk sırada yer alan Türkiye’yi yüzde 52 ile Polonya, yüzde 42 ile Yunanistan ve yüzde 40 ile Macaristan izledi. İsrail’de bu oran yüzde 55. Din ve siyaset bağının en güçlü olduğu yer Asya. Bangladeş yüzde 91 ile lider, onu yüzde yüzde 90 ile Endonezya takip etti. Avrupa’da en yüksek oranlar yüzde 52 ile Polonya, yüzde 42 ile Yunanistan ve yüzde 40 ile Macaristan olmak üzere doğuda yoğunlaşıyor. En düşük oranlar ise batı ve kuzey Avrupa’da. Karar’ın haberine göre, Hollanda’da katılımcıların sadece yüzde 15’i liderleri ile aynı dine mensup olmanın önemli olduğunu düşünürken, bu oran Fransa’da yüzde 17, İspanya’da yüzde 18, İngiltere’de yüzde 22 ve Almanya’da yüzde 23. Avrupa’nın en büyük ekonomileri arasında bu oranın en yüksek olduğu ülke ise yüzde 30 ile İtalya oldu.

Haber Merkezi