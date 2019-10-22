Soçi'de kritik görüşme

Soçi'de bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesi başladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyaretine katılmak üzere geldiği Rusya'nın Soçi kentinde, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu vesileyle barışın çok daha güçlü bir şekilde ele alınmasına fırsat sağlayacak." dedi. Rusya Devlet Başkanı Putin ise "Son yıllarda ilişkilerimizin geldiği seviyenin, bugün bölgemizdeki tüm sorunların çözülmesine yardımcı olacağına inanıyorum. Bölgedeki durumla ilgili çok değişik dinamikler var, bunun bilincindeyiz. İnanıyorum ki bu görüşme ve istişareler çok verimli olacak" diye konuştu. Ayrıntılar Bekleniyor... *** Erdoğan Rusya ziyareti öncesinde görüşmeye ilişkin "Rejim unsurlarının bulunduğu alanlardaki PKK/PYD/YPG mevcudiyetinin sonlandırılması için atılacak adımları görüşeceğiz." ifadelerini kullanmıştı. *** Benzer içerikleri okumak için tıklayınız: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı bilgilendirmesi Gözler Soçi’de AA

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