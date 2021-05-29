Sokak kısıtlaması Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek

1 Haziran itibarıyla normalleşme süreci başlayacak. Normalleşme öncesindeki hafta sonu Kovid-19 tedbirleri kapsamında ülke genelinde kesintisiz uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlama, 31 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.
İçişleri Bakanlığı, valiliklere "tam kapanma" sonrasında Kovid-19 ile mücadelede kural ve önlemleri içeren "kademeli normalleşme tedbirleri" konulu genelge göndermişti.
Bu kapsamda, Türkiye genelinde saat 21.00 itibarıyla başlayan, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 31 Mayıs Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.
AA