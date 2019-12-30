'Son 10 yılda çocukları hedef alan ihlal sayısı 170 bin'

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), dünyanın birçok noktasındaki çatışmaların artması nedeniyle çocukların ağır bedeller ödemeye devam ettiğini bildirdi.

Örgüt, geçen 10 yılda çocuklara yönelik 170 bin hadisenin kayıtlara geçtiğini, bu rakamın günde en az 45 çocuğun hakkının ihlali anlamına geldiğini dile getirdi.

Son 10 yılda çocuklara yönelik saldırı ve ihlalleri değerlendiren UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore, "Dünyadaki çatışmalar daha uzun sürüyor, daha fazla kan dökülmesine neden oluyor ve daha fazla gencin hayatını kaybetmesine neden oluyor." ifadelerini kullandı.

"Savaşan taraflar, savaşın en temel kanunlarından biri olan 'çocukların korunması' kuralını ciddiye almıyor." diyen Fore, Dünya genelinde çocuklara yönelik saldırıların hız kesmeden devam ettiğini ve çocukları hedef alan birçok şiddet eyleminin kayıtlara geçirilmediğini ifade etti.

Birleşmiş Milletler, 2018'de çocuklara yönelik 24 bin ağır ihlal ve istismarın teyit edildiğini aktardı.

Bu ağır ihlaller arasında öldürme, sakatlama, cinsel şiddet, kaçırma, insani yardımlara erişimi engelleme, çocukların silah altına alınması, okul ve hastanelere yönelik saldırılar yer aldı.

Çocuklara yönelik saldırılar ve şiddet 2019'da da devam etti. BM verilerine göre yılın ilk yarısında çocuklara yönelik gerçekleştirilen 10 binin üzerinde hadise kayıtlara geçti. Ancak gerçek rakamlar bunun çok daha üzerinde.

İşte UNICEF'in 2019 için ay ay verdiği çocuk hakları ihlallerinden bazıları

-Ocak ayında Suriye'nin kuzeyinde ve doğusunda artan şiddet, yerlerinden edilme ve aşırı sert kış koşulları en az 32 çocuğun ölümüne neden oldu.

-Şubat ayında, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Ebola tedavi merkezlerine yönelik şiddetli saldırılar düzenlendi ve yıl boyunca saldırılar devam etti.

-Mart ayında, silahlı bir grubun Mali'nin Mopti bölgesindeki Ogossagou köyüne saldırısında 85'i çocuk 150'den fazla insan öldü. Yine Sobanou-Kou'yu hedef alan saldırıda 24 çocuk öldürüldü.

-Nisan ayında, Yemen'in başkenti Sana'da iki okulun yakınında meydana gelen patlama sonucu 14 çocuk öldü, 16'sı ağır şekilde yaralandı.

-Mayıs ayında, UNICEF, Suriye'nin kuzeydoğusundaki kamplarda ve gözaltı merkezlerindeki çocukları ülkelerine kabul etmeye çağırdı. 60 ülkeden gelen (IŞİD bağlantılı) kişilerin 28 bin yabancı çocuğu bulunuyor. Aynı ay içerisinde Myanmar'ın Arakan eyaletinde şiddetin artması nedeniyle çocuklar öldü ve yaralandı.

-Haziran ayında, Nijerya'nın Konduga kentinde oynanan bir futbol maçı sırasında meydana gelen ve 30 kişinin hayatını kaybettiği peş peşe gerçekleştirilen 3 saldırıda çocuklar kullanıldı. Haziran ayının ilk iki haftasında, Sudan'daki protestolar arasında en az 19 çocuk öldü, 49 çocuk da yaralandı.

-Temmuz ayında, Afganistan’ın başkenti Kabil'de bir okulda hasar yaratan ölümcül patlama nedeniyle çok sayıda çocuk yaralandı. Aynı ayın sonlarına doğru Güney Sudan'ın kuzey bölgesindeki silahlı muhalif gruplar ellerindeki 32 çocuğu serbest bıraktı. Ancak UNICEF’in tahminlerine göre ülkede binlerce çocuk hala silahlı güçler ve gruplar tarafından kullanılmaya devam ediyor.

-Ağustos ayının tek bir hafta sonunda Suriye'nin kuzeybatısındaki hava saldırılarında 16'sı çocuk, 12'si kadın olmak üzere 44 sivil öldü.

-Eylül ayında, UNICEF tarafından yapılan açıklamada Yemen’de 2 milyon çocuğun okul dışı kaldığı belirtildi. Bunların arasında 2015 yılı Mart ayında şiddetin tırmanmasıyla birlikte okullarından ayrılan yaklaşık yarım milyon çocuk da yer alıyor.

-Ekim ayında, Suriye'nin kuzeydoğusunda şiddetin tırmanması sonucunda 5 çocuk ölürken, 26 çocuk da yaralandı. Bu son olayla birlikte yılın ilk 9 ayında Suriye’de yaşamını yitiren çocuk sayısı 657’ye, yaralanan çocuk sayısı da 324'e ulaştı.

-Kasım ayında UNICEF tarafından yapılan açıklamada Kamerun'un kuzeybatı ve güneybatı bölgelerinde üç yıldır sürmekte olan şiddet ve istikrarsızlık ortamı sonucunda 850 bin çocuğun okula gidemediği ve 59 bin gencin de de yerinden edildiği belirtildi.

-Aralık ayının başlarında Burkina Faso'da silahlı bir kişinin bir ibadet yerinde açtığı ateş sonucunda 5 çocuk öldü. Yaklaşık yarım milyon çocuğun çatışmalardan etkilendiği Ukrayna'nın doğusunda bu yıl içinde okullara yönelik 36 saldırının gerçekleştiği bildirildi.

Aralık ayının ortalarında UNICEF tarafından yapılan açıklamada Afganistan'da 2019 yılının ilk 9 ayı içinde her gün ortalama dokuz çocuğun öldürüldüğü ya da yaralandığı belirtildi.

Bu arada savaşan tüm taraflara uluslararası hukuk çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmeleri, çocuklara yönelik ihlallere, okul, hastane ve su şebekesi gibi sivil altyapıları hedef alan saldırılara derhal son vermeleri çağrısında bulunan UNICEF, altı ağır ihlali de şöyle sıraladı.

"Çocukların öldürülmesi ve sakat bırakılması, çocukların silahlı güçler ve gruplar tarafından silahlandırılması ve kullanılması, çocuklara yönelik cinsel şiddet, okullara ya da hastanelere yönelik saldırılar, çocuk kaçırma, çocuklara insani yardım ulaştırılmasının engellenmesi"