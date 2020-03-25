Son 24 saatte Türkiye'de yaşananlar

Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'de bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle vefat edenlerin sayısının 44'e yükseldiğini, vaka sayısının 1872 olduğunu açıkladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kaç kişi? 195 ülkede her gün bu soruluyor. Kayıplar versek de Türkiye için geç değil. Tedbir, artışın önünü kesebilir. Son 24 saatte toplam 3 bin 952 test yapıldı. 343 yeni tanı var. 7 hastamızı kaybettik. Biri KOAH hastasıydı. Altısı ileri yaştaydı. Aldığımız tedbir kadar güçlüyüz." ifadesini kullandı.

Son 24 saatlik sürecin ardından Türkiye'de bugüne kadar Kovid-19'dan dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 44'e yükseldi, vaka sayısı ise 1872 oldu.

Ayrıca Bakan Koca, Çin'den Kovid-19 için getirilen ilaçlara ilişkin, "Ankara'ya ulaşan ilaçlar, gece saatlerinde ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı. Yeni ilaçlar, yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören Kovid-19 hastaları için kullanılacak." bilgisini verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine üyeleriyle video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan başkanlığındaki görüşmede, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

İçişleri Bakanlığı, valiliklere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında marketlerin çalışma saatlerine, marketlerde alışveriş yapan müşteri sayısına, şehir içi ve şehirler arası çalışan toplu taşıma araçlarına yönelik ek genelge gönderdi.

Genelgeye göre, il ve ilçelerde tüm marketler 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet verecek. Market içindeki en fazla müşteri sayısı, depolar ve idari bürolar hariç olmak üzere müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın onda biri kadar olacak.

SYDV'ye aktarılan kaynak artırıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) her ay düzenli olarak aktardığımız kaynak tutarını 135 milyon liradan 180 milyon liraya çıkardık." dedi.

Kovid-19'un yayılımının engellenmesi için huzurevlerinden engelli bakım ve rehabilitasyon kuruluşlarına, kadın konukevlerinden çocuk evlerine kadar tüm kuruluşlarda sıkı önlemleri hayata geçiren Bakanlık, ihtiyaç sahibi vatandaşları salgının ekonomik etkilerine karşı korumak için de yeni kararları uygulamaya alıyor.

İçişleri Bakanlığının, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında, toplu taşıma araçlarında yolcu sayısının yarıya indirilmesine ve araçlarda yolcuların güvenli mesafede oturmasına ilişkin genelgesinin uygulanmasına yönelik denetimlere başlandı. Bakanlıkça 81 il valiliğine gönderilen, il ve ilçelerdeki tüm şehir içi ve şehirler arası çalışan toplu taşıma araçlarının araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu kabul etmesini ve araç içindeki yolcuların oturma şeklinin temasını engelleyecek şekilde olmasını öngören genelgenin ardından polis ekipleri harekete geçti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kardeşi Fikriye Dalgıç'ın vefatı nedeniyle başsağlığı dileklerini ileten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile telefonda görüştü. CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu ile Koca arasındaki telefon görüşmesinde yeni tip koronavirüs salgını da ele alındı.

Kılıçdaroğlu'nun 65 yaş ve üstü vatandaşların ev adreslerinin CHP'li belediyeler ile paylaşıldığını söylediği belirtilirken, Sağlık Bakanı Koca'nın da gösterilen hassasiyet için teşekkürlerini ilettiği kaydedildi.

Ayrıca Kılıçdaroğlu, partisinin il belediye başkanlarıyla Kovid-19 ile mücadele konusunda yaptığı toplantıda, "Bütün belediye başkanı arkadaşlarım sorumluluklarının bilincinde. Daha pek çok karar açıklanmadan kararları kendiniz aldınız, uygulamaya koydunuz. Salgınla mücadele konusunda bütün duyarlılıklarınızı hem kamuoyuna hem bulunduğunuz beldede vatandaşlara ilettiniz. Bu bizim açımızdan son derece duyarlı bir davranış." dedi.

Ankara'da polis ekiplerince koronavirüs tedbirleri kapsamında denetlenen sağlık ürünleri satışı yapan bir firmanın sahibi, polis ekipleri aracılığı ile 600 bin tıbbi eldiveni İl Sağlık Müdürlüğüne hibe etti.

Yaşlıları rencide edenlere ceza

İçişleri Bakanlığı, Ankara'da hastaneye gitmek için dışarı çıkan yaşlı bir vatandaşı videoya çekip sosyal medyada paylaşan kişinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Dün hepimizi üzen görüntülere neden olan M.T.E. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanıp hakkında işlem başlatıldı. Videoya çektiği İhsan amcamızı Kaymakamımız ziyaret ederek Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile telefonda görüştürdü. Amcamızdan bu münasebetsizlik adına özür diledik." ifadelerine yer verildi.

Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğince söz konusu şüpheli hakkında 15 gün süreyle evini terk etmemesine ve bu sürenin tamamlanmasının ardından da haftada iki gün ikametine en yakın huzurevine ziyarette bulunmasına hükmedildi.

Zonguldak'ta ise kendisini almayan toplu taşıma aracının önüne yatarak hareket etmesini engelleyen yaşlı kadını videoya çeken ve hakaret eden 2 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, kent genelindeki parklarda ücretsiz verdiği kablosuz internet hizmetini geçici durdurduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlardan ihtiyaçlarının karşılanması için 144 bin 405 çağrı geldiğini, bunlardan 121 bin 388'inin Vefa Sosyal Destek gruplarınca karşılandığını bildirdi.

MSB'de koronavirüs ile mücadele kapsamında COMMER kuruldu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın talimatıyla koronavirüs salgını ile mücadeleye ilişkin Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) alınan tedbirlerin uygulanma seviyelerinin izlendiği, olası vakalara karşı alınacak önlemler ve tıbbi planlamalar ile muhtemel hal tarzlarının geliştirildiği, bu süreçlerin yönetildiği bir Koronavirüs ile Mücadele Merkezi (COMMER) oluşturuldu.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı sağlık personelinin de görev aldığı merkezde incelemelerde bulunan Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet ve ordu komutanları ile telekonferans yöntemiyle görüşerek, alınan tedbirlerin uygulanmasındaki son duruma ve diğer faaliyetlere ilişkin bilgi aldı ve talimatlar verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs ile mücadelede "kahraman" sağlık çalışanlarının taleplerinin öncelikleri olduğuna dikkati çekerek, "Üniversite hastanelerimizdeki çalışanlarımıza da performans ödemelerini 3 ay tavandan yapacağız. Bu kapsamda 1,2 milyar liralık bir ek destek sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima ile bir araya geldi. Koca, Twiter hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, "Koronavirüs tehdidine karşı yapılacak çalışmalar başta olmak üzere insanlığın ortak yararı ilkesiyle geliştirebileceğimiz çalışmaları ele aldık. Bilgide, tecrübede birliktelik içinde olacağız." ifadesini kullandı.

Liv Hospital Ulus'tan yapılan açıklamada, Kovid-19 testi pozitif çıkan Fatih Terim'in hafif öksürük dışında şikayeti bulunmadığı bildirildi. Terim’in, Sağlık Bakanlığı yönergelerinde belirtilen tedavi protokolüne başlandığı belirtilen açıklamada, Terim'in klinik bulgularının iyi olduğu, durumunun yakından takip edildiği kaydedildi.

Tecrübeli teknik adamın kızı Buse Terim Bahçekapılı da babasının durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Kovid-19 testi pozitif çıkan ve tedavisi devam eden Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak ile Futbol A Takım Teknik Direktörü Fatih Terim'i telefonla arayarak şifa dileklerini iletti.

Sağlık çalışanlarına kamuya ait sosyal tesislerden ve toplu taşımadan ücretsiz yararlanma olanağı

Sağlık çalışanlarının toplu taşıma araçlarından ve kamuya ait sosyal tesislerden ücretsiz yararlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Kovid-19 hastalığının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında, kamu ve özel sektördeki tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan sağlık personeli, ilgili belediye tarafından karar verilmesi şartıyla belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme ve şirketlerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden, Başkentray, Marmaray ve İzban seferlerinden 31 Mayıs 2020'ye kadar ücretsiz faydalanacak.

Ayrıca, sağlık personeli kamuya ait sosyal tesislerden de aynı tarihe kadar ücretsiz yararlanabilecek.

Tokyo Olimpiyatları ertelendi

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 24 Temmuz-9 Ağustos'ta yapılması planlanan 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın Kovid-19 salgını nedeniyle ertelendiğini açıkladı.

IOC'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, IOC Başkanı Thomas Bach ve Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun telekonferansla yaptıkları görüşmede, Dünya Sağlık Örgütünden alınan bilgiler doğrultusunda 2021 yazını geçmemek üzere olimpiyatların ertelenmesini kararlaştırdığı duyuruldu.