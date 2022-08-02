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2 AĞUSTOS 2022 SALI - YIL: 53

Son bir yılda doğal gaz yüzde 597 zamlandı

02 Ağustos 2022, Salı 00:06
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, elektrik üretiminde kullanılan doğal gaza yapılan zamma tepki gösterdi.

Akın, “Son bir yılda yüzde 567 oranındaki bu bir yıllık zam oranı AKP iktidarının Türkiye’yi nereye sürüklediğinin göstergesidir. Plansız programsız ve Rusya’ya göbekten bağlı bir enerji politikası ile enerjiyi yönetmeye çalışıyorlar. Enerjiyi yönetemeyen ekonomiyi yönetemez. Dolayısıyla Türkiye’yi de yönetemez. Türkiye yönetilmiyor, savruluyor” dedi. Akın, elektrik üretiminde kullanılan doğal gaza yapılan yüzde 10 zamma tepki gösterdi.

Akın, dün yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “AKP iktidarı zor kış şartlarında vatandaşlarımızı yine karanlık günler yaşatacak. Doğalgaz zamları ne yazık ki durmayacak. Elektrik üretiminde yapılan yüzde 10 oranındaki zam elektrik zamlarının ve ardından da iğneden ipliğe peşi sıra gelecek zamların habercisi.”

Ankara - anka

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