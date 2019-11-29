Son Şahitler’den Abdurrahman Çiçek vefat etti

Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi’yi gören Son şahitlerden, Kargının Saff-ı Evvel Nur Talebelerinden Abdurrahman Çiçek Ağabeyimiz, Hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Kargı’nın 1960’lı yıllardan günümüze kadar Risâle-i Nur hizmetinde çok önemli bir yeri vardır. Her zaman ve zeminde Risâle-i Nur’un ilânını yapan Abdurrahman Çiçek Ağabey, bu sayede nice kişilereRisâleleri tanıtma imkânını bulmuştur. Bu vesile ile Abdurrahman Çiçek Ağabeyimize ve ahirete intikal etmiş diğer Nur Talebelerine rahmet dualarını gönderiyoruz. Cenazesi bugün öğle namazını müteakkib Kargı’da kılınacaktır.

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