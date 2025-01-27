Son Şahitler’den Mustafa Ekmekçi’yi andık

Son Şahitler’den Mustafa Ekmekçi'yi vefat yıl dönümünde rahmetle yad ediyoruz.

Uzun yıllar Yeni Asya'nın kitap satış bölümünde çalışan Mustafa Ekmekçi Bediüzzaman Said Nursî’yi ziyaret etmiş, Bediüzzaman'ın talebesi Zübeyir Gündüzalp ile Kirazlımescid’de kalarak Risale-i Nur hizmetlerinde bulunmuştu. Gittiği her mekânda Risale-i Nurlar’ı büyük bir özenle okutur, okuttururdu. Hayatını Risale-i Nur ve Cevşen üzerine kuran Ekmekçi, bu yönüyle çevresinde büyük takdir toplamıştı. 1940 yılında Ilgaz’da doğan Mustafa Ekmekçi, 26 Ocak 2014’te vefat etti. Cenaze namazı 27 Ocak 2014’te Fatih Camii’nde kılındı ve ardından Eyüp Sultan Mezarlığı’na dualar eşliğinde defnedildi. İstanbul - Sedat Serdar

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