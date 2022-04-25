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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 NİSAN 2022 SALI - YIL: 53

Sonraki buluşma 29 Mayıs’ta

25 Nisan 2022, Pazartesi 17:00
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, altı siyasi parti lideri olarak dördüncü buluşmayı Gelecek Partisi’nde 29 Mayıs’ta yapacaklarını duyurarak, sosyal medya hesabından “Bizlere bugün verimli bir toplantıda ev sahipliği yapan Demokrat Parti Genel Başkanı Sayın Gültekin Uysal’a ve değerli liderlere teşekkür ediyorum. Biz de 29 Mayıs tarihinde Gelecek Partisi Genel Merkezimizde liderleri ağırlamaktan onur duyacağız” açıklamasında bulundu.

Konuyla ilgili CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “tarihin bize yüklediği sorumluluk” derken,  tüm genel başkanlara teşekkür etti. SP lideri Temel Karamollaoğlu ise “Ortak sorunlarımızın karşısında ortak sorumluluklarımızın farkındayız” ifadesini kullanırken, İYİ Parti lideri Meral Akşener de güçlü Türkiye’nin anahtarının parlamenter sistem  olduğunu bir kez daha vurguladı.

DP lideri Gültekin Uysal da, “Milletimizin dertlerinin çözümü konusundaki kararlılığımızı bir kez daha teyit ettik” dedi.

Ankara - Fatih Karagöz

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