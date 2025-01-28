“Soruşturma adil değil”

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kartalkaya’da yaşanan yangın faciası soruşturmasına ilişkin konuştu.

Özcan “Üzülerek söylüyorum ki burada tarafsız, adil ve objektif bir soruşturma yapılmıyor. Burada yürütülen soruşturma, yangını söndürmeye çalışmaktan başka hiçbir sorumluluğu olmayan itfaiye teşkilatı çalışanlarına yöneltilerek bakan ve hükümetin atadığı bürokratlar aklanmaya çalışılıyor. Mübarek günde yetkililere hatırlatıyorum: Yarın utanmamak, vicdan azabı çekmemek için bugünlerde adaletli adımlar atınız” ifadesini kullandı. Ankara - Anka

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