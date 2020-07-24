Sosyal medya teklifi geri çekilsin

Denge ve Denetleme Ağı, Meclis’e sunulan sosyal medya düzenlemesiyle ilgili çağrıda bulunarak, “Sosyal medyanın ve internete erişimin ifade, basın ve haberleşme özgürlüğünün ayrılmaz parçası haline geldiği bir dönemde böylesi düzenlemeler yapmak, suçu işleyenden çok, vatandaşı cezalandıran sonuçlar doğuracaktır” dedi.

295 sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu Denge ve Denetleme Ağı, Meclis’e sunulan sosyal medya düzenlemesinin geri çekilmesi çağrısında bulundu. Teklifin ifade, basın ve haberleşme özgürlüklerini sınırlandıracak sonuçlar doğuracağı belirtilen çağrıda, “Karar vericileri, iletişim teknolojilerinin önümüze getirdiği yeni sorunları özgürlükçü bir anlayışla çözmenin yollarının aranması için başta ilgili sivil toplum kuruluşları olmak üzere, toplumun tüm kesimlerini dinlemeye, ihtiyaç duyulan düzenlemeleri toplumsal mutabakatla kararlaştırmaya çağırıyoruz” denildi. “Hatırlatıyoruz: İfade, Basın ve Haberleşme Özgürlükleri Anayasal Haktır” başlıklı çağrı metninde, “Düşünce ve ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü ve haberleşme özgürlüğü ile birlikte, hem Anayasa hem de evrensel hukuk tarafından korunan temel haklar arasındadır. Türkiye’de son yıllarda yaşanan gelişmeler bu özgürlüklerin budandığına dair kaygıları artırmaktadır. Bizler, sorunların ancak bir arada konuşarak çözülebileceğine inanan 295 sivil toplum örgütü olarak, kamuoyunda kaygı yaratan söz konusu düzenlemenin geri çekilmesini talep ediyoruz” ifadelerine de yer verildi. İstanbul - Yeni Asya

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