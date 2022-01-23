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23 OCAK 2022 PAZAR - YIL: 52

Soygun var

23 Ocak 2022, Pazar 00:15
KATLANARAK DEVAM EDEN FÂHİŞ ELEKTRİK ZAMLARINA TEPKİLER SÜRERKEN ŞANLIURFALI ESNAF “SOYGUN VAR” PANKARTI ASTI.

“TEDAŞ ZULMÜNE HAYIR”

Haliliye İlçesi Bahçelievler Mahallesi esnafı, geçen seneye göre iki kat artan faturaları protesto etti. “Soygun var! TEDAŞ zulmüne hayır” pankartı açan esnaf bir araya gelerek açıklama yaptı.

 

DAYANACAK GÜCÜMÜZ KALMADI

Savaş Eşsiz: “Artık bıktık. Urfa’nın en işlek caddesinde esnaflık yapıyoruz, ama dayanacak gücümüz kalmadı. Geçen ay gelen faturam 1413, bu ayki 2360 TL. Bu kadar zam nasıl oluyor?”

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Soygun var

Şanlıurfa esnafı, yüksek elektrik faturalarını caddeye astıkları ‘Soygun var’ pankartıyla protesto etti. “Artık bıktık. Artık dayanacak gücümüz de kalmadı” diyen esnaf Savaş Eşsiz’in pankartı daha sonra polis tarafından indirildi.

Şanlıurfa’da esnaf, yüksek elektrik faturalarını cadde ortasına astıkları “Soygun var” pankartı ile protesto etti. Esnaf Savaş Eşsiz, “Artık bıktık. Artık dayanacak gücümüz de kalmadı. Urfa’nın en işlek caddesinde esnaflık yapıyoruz, ama dayanacak gücümüz kalmadı” dedi. Pankart daha sonra polis tarafından indirildi. Urfa’da Haliliye İlçesinin Bahçelievler Mahallesi’ndeki esnaf, geçen yıla oranla iki kat arttığını söyledikleri elektrik faturalarını cadde ortasına astıkları pankartla protesto etti. Üzerinde “Soygun var! TEDAŞ zulmüne hayır” pankartı açan esnaf bir araya gelerek açıklama yaptı. Esnaftan Savaş Eşsiz, şöyle konuştu: “Artık bıktık. Artık dayanacak gücümüz de kalmadı. Urfa’nın en işlek caddesinde esnaflık yapıyoruz, ama dayanacak gücümüz kalmadı. Benim geçen ay gelen faturam şurada, bin 413 TL’dir. 23 Aralık Perşembe günü bana gelen faturam. Şu an gelen 12 Ocak Çarşamba günü 2 bin 360 TL bana fatura gelmiş. Yani aynı kilovatı kullanıp bu kadar zam nasıl oluyor? Bu iş nasıl oluyor anlam veremiyoruz.

‘TEHDİT NİTELİĞİNDE İHTARNAME GÖNDERİLDİ’

Geçen, bütün esnafa tehdit niteliğindeki ihtarname yayınladı. Cumhurbaşkanı, 14 tane Şanlıurfa milletvekilinin gücü yetmiyor. ‘Yüzde yirmi kilovat aşımı yapıyormuşuz’, ‘bunun için yükümlülüğümüz varmış gelin kilovatınızı arttırın’ diye. Gelmezseniz 5 kat fatura ödeyeceksiniz, diyor. Sen kimsin, sen kimsin ki bana 5 kat fatura ödeyeceksiniz, diye yazı gönderiyorsun? Ben kullanmadığım elektrik faturasını neden ödeyeyim? Şanlıurfa’nın 14 tane milletvekili, hiçbirinizin gücü bu TEDAŞ’a yetmiyor mu? Bıktık artık yeter. Soygun var soygun var. Ben evliyim iki çocuğum var, çocuğumun hakkını bu TEDAŞ’a vermeyeceğim.”

Şanlıurfa - anka

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