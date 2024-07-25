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25 TEMMUZ 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Soykırım davasına hâlâ müdahil olmamışız

25 Temmuz 2024, Perşembe 00:41
Uluslararası Adalet Divanında İsrail aleyhine açılan soykırım davasına Türkiye’nin hâlâ müdahil olmadığı ortaya çıktı.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail’in Filistin topraklarındaki işgaline ilişkin danışma görüşü hakkında değerlendirmelerde bulundu.

UAD’nin danışma görüşünde hakimlerin “ezici çoğunluğu ile” vardığı sonuçları değerlendiren Yüksel, danışma görüşünün, İsrail’in Filistin topraklarında işgalci olduğu gerçeğinin en üst yargı mercii tarafından bir kez daha teyit etmesi bakımından büyük önem arz ettiğini vurguladı. Uluslararası Ceza Mahkemesinin faillerin yargılanması için gereken tüm adımları ivedilikle atmasını beklediklerine vurgu yapan Yüksel, bu süreçlerin takipçisi olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Neden bu kadar uzun sürüyor?

Uluslararası Adalet Divanında İsrail aleyhine açılan soykırım davasına Türkiye’nin müdahillik başvurusuna ilişkin soruyu da cevaplayan Yüksel, UAD’deki soykırım davasına Türkiye’nin müdahillik başvurusuyla ilgili çalışmaların çok yönlü bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Müdahillik başvurusunun hem geniş bir hukuki boyutu olan hem de uluslararası hukukun tüm yönlerini de içeren bir süreç olduğunu ifade eden Yüksel, sürecin belirledikleri program doğrultusunda devam ettiğini bildirdi. Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık 2023 tarihinde İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze’de işlediği fiillerle 1948 tarihli Birleşmiş Milletler Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi’ni ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanında dava açarak geçici tedbir kararı alınmasını talep etmişti. Davanın başlamasının üzerinden 7 ay geçmesine rağmen 1 Mayıs 2024’te müdahil olacağını açıklayan Türkiye’nin hala dahil olmaması tepki çekti.

AA

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