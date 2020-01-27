Soylu'dan depremzedelere maddi yardım açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahettin Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Adalet Bakanı Adbulhamit Gül, Elazığ Valiliğinde ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Elazığ'daki depremin bilançosuyla ilgili açıklamalarda bulunan Soylu, "Ağır hasarlı ve yıkılacak evler için 30 bin lira, acil kira ödeneği olarak da 11 bin lira olmak üzere toplam 41 bin lira verilecek" dedi.

'Evleri yıkılanlara acil maddi yardım yapılacak'

"Evi tamamen yıkılan vatandaşlara eşya yardımı olarak 30 bin lira acil kira yardımı olarak da 10 bin lira vereceğiz. Ağır hasarlı olan ve eşyasını alabilecek olduğunu tespit ettiğimiz ailelere de 11 bin lira kira yardımı yapacağız. Orta hasarlı ev sahiplerine de 5 bin lira, uzun vadeli de 27 bin lira uzun vadeli faizsiz güçlendirme kredisi vereceğiz. Köylerde yıkılan evlere 11 bin lira acil yardım vereceğiz. 5 bin lira da biz bunlara eşya yardımı yapacağız. Bunları da hasarlar bittikten sonra ertesi sabah vatandaşlarımızın hesaplarına bu nakitleri geçireceğiz.

Çok ciddi bir yardım ve bağış var. AFAD koordinasyonluğunda yapılan bu yardımları ısıtma cihazlarından buraya gönderilen tüm malzemeleri vatandaşlara dağıtmaya çalışıyoruz."