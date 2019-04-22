Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıya ilişkin yeni açıklamalar

İçişleri Bakanı Soylu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde yapılan saldırıya ilişkin, "Olayın dışarıdan bir provokasyonla ilgili olduğuna dair herhangi bir bulguya rastlamadık." dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bakanlıkta basın toplantısı düzenledi.

Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde yapılan saldırıya ilişkin, "Bu üzücü hadise meydana geldiği andan itibaren güvenlik kuvvetlerimiz tam ve doğru bilgilere ulaşabilmek, olayı tüm yönleriyle aydınlatabilmek için yoğun bir çalışma ortaya koydular." ifadelerini kullanıldı.

Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun saldırıya uğradığı Çubuk'taki cenaze törenine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Törendeki hareketlenme başlar başlamaz, Akkuzulu Mahallesi'ne 1 jandarma komando bölüğü, 15 jandarma asayiş timi, 2 jandarma özel harekat timi, 1 TOMA, bir kobra aracı, Jandarma İstihbarat Komutanlığından 20 personel ve ayrıca Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 300 çevik kuvvet, 9 özel harekat timi, 3 polis asayiş ve 1 polis trafik ekibi, ejder zırhlı araç da dahil olmak üzere birçok takviye gerçekleştirildi."

"Neresinden bakarsanız bakın müessif bir hadise olduğunu belirten Soylu, "Alışkanlıklarımızla, kültürümüzle, yaşantımızla örtüşmeyen bir hadisedir." diye konuştu.

Soylu, olayın dışarıdan bir provokasyonla ilgili olduğuna dair herhangi bir bulguya rastlanmadığını bildirdi.