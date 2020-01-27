"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 OCAK 2020 SALI - YIL: 50

'Şu ana kadar kesin koronavirüs tanısı alan hiçbir hastamız olmadı'

27 Ocak 2020, Pazartesi 22:37
Sağlık Bakanı Koca, Aksaray'daki koronavirüs şüphesi ile ilgili, "Şu ana kadar kesin koronavirüs tanısı alan hiçbir hastamız olmadı." dedi.

Koca, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirdiği ziyaretinin ardından gazetecilere, Aksaray'da bazı Çinli turistlerin koronavirüs şüphesiyle müşahede altında tutulmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, şöyle konuştu:

"Şu ana kadar kesin koronavirüs tanısı alan hiçbir hastamız olmadı. Şüpheli olan hastalarımız oldu. Denizli'de, Nevşehir'de, İzmir'de, Konya'da şüpheli vakalarımız olmuştu. Bu vakalarımızda ağırlıklı H1N1 pozitif olarak sonuçlandı. Dolayısıyla Aksaray dışında diğer illerde şüpheli olarak görülen vakalarımızın hiç birisinin koronavirüs olmadığını söylemek istiyorum. Çünkü onlardan çıkan sonuçlar daha çok H1N1 şeklinde oldu. Aksaray'daki olayda ise 9 kişilik kafileyle beraber aralarında tur operatörü ve şoförü olmak üzere 12 kişilik ama bu kişilerden biri ateş, bulantı ve ishal yakınmasıyla ve Çin'den ama Vuhan bölgesinden değil, bir hafta önce gelmesi arkadaşlarımızı şüphelendirdi."

Özellikle koronavirüs ile ilgili erken dönemde hasta grubuna nasıl davranılması, numunelerin nereye gönderileceği, gözlem ve karantina dahil olmak üzere kapsamlı bir rehber yayınlandığını aktaran Koca, şöyle devam etti:

"Bu rehber çerçevesinde tüm Türkiye'de erken dönemde bazı hassasiyet göstererek yoğun numune gönderimi olduğunu da biliyoruz. Ama rehber çerçevesinde olduğu için tüm imkanlarımızın yeterli olduğunu söylemek istiyorum. Aksaray'dan gönderilen numunenin daha sonuçları çıkmadı. Vakanın şu an koronavirüs denme durumunun olmadığını ve özellikle daha çok Çin'den gelen, klinik olarak ishal ve ateş yakınması olduğu için erken dönemde takip edilip, sonrasında giderek genel durumunun kötüleşmesi, daha çok akciğer yetersizliğinin geliştiği bir tabloyla karşı karşıya kalındığını söylemek istiyorum. Bu anlamda hastanın genel durumunun iyi olduğunu ve herhangi solunum sorunu olmadığını özellikle söylemek istiyorum."

Koca, özellikle bu süreçte bakanlık olarak çok şeffaf bir şekilde tüm sonuçları paylaştıklarına dikkati çekerek, "Bir çok tevzirat yapılıyor. Bunlara inanılmaması, bizden bu anlamda net bir bilgi verilmedikçe inanılmamasının özellikle altını çiziyorum." dedi. 

Bakan Koca, 1-2 gün içerisinde testin sonucu çıktığında gerekli açıklamayı kamuoyuna yapacaklarını belirterek, "Toplam 12 kişi hasta değil. Sadece 1 Çinli vatandaşın ishal ve ateş yakınması var. Genel durumu kötü değil. Çin'den gelmesinden dolayı şüphe durumu söz konusu olunca rehber çerçevesinde takibi gerçekleştiriliyor." diye konuştu. 

AA

Etiketler: koronavirüsü
Okunma Sayısı: 183
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ‘Deprem gerçeği’ unutmaya gelmez

    Gölcük’te kartpostallık kar manzaraları

    TGS: Basın kartları bir an önce verilsin

    Kahire’de acil toplanalım

    Barış için dine de, demokrasiye de ihtiyacımız var

    Deprem sonrası salgın hastalıklara dikkat

    Pekin'de yeni tip koronavirüs sebebiyle ilk ölüm

    Deprem bölgesinde son durum?

    'Şu ana kadar kesin koronavirüs tanısı alan hiçbir hastamız olmadı'

    Fransa'da göz yaşartıcı gaz bombası yasaklandı

    Erdoğan: Hafter'in barış diye bir derdi yok

    Afganistan'da düşen uçağın ABD uçağı olduğu doğrulandı

    Kılıçdaroğlu'ndan 'deprem' açıklaması

    Trump, koronavirüs konusunda Çin'e yardım teklif etti

    Elazığ yine sallandı

    Aksaray'da koronavirüs şüphesi

    Taliban Afganistan’da ABD uçağını düşürdüğünü iddia ediyor

    Dışişleri'nden Çin'e seyahat uyarısı

    Elazığ'da çökme riski olan bina yıkılıyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bu tesbitler de kayda geçsin
    Ahmet BATTAL

    Kıyma atma adaleti
    Cevher İLHAN

    Depremin mânevî dersi...
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Deprem, tesadüfî ve tabiî bir hadise midir?
    Süleyman KÖSMENE

    Şeytanı Şeytan yapan kimdi?
    Kübra ÖRNEK

    Depremi doğru okumak
    Genel

    Gölcük’te kartpostallık kar manzaraları
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kıbrıs’ta miting ve katliâm
    Faruk ÇAKIR

    Tüketerek nereye?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.