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2 MAYIS 2023 SALI - YIL: 54

Suriye'de şehit olan polisler Özgür Barçın ve Resul Barutçu dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

01 Mayıs 2023, Pazartesi 19:30
Suriye'nin Tel Abyad ilçesindeki polis noktasında, patlayıcı malzemelere müdahale ederken yaşanan patlamada şehit olan polis memurları Özgür Barçın ve Resul Barutçu'nun cenazesi memleketlerinde toprağa verildi.

Şehit Barçın için öğle vakti Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cami avlusuna kortej eşliğinde getirilen şehidin tabutu başında polisler nöbet tuttu.

Şehidin eşi Ferda, annesi Necmiye ve babası Mücahit Barçın ile yakınları taziyeleri kabul etti.

Cenaze namazının ardından şehidin naaşı, kortej eşliğinde cami avlusundan çıkarılırken şehidin çocuklarının asker selamı verdiği görüldü.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Valisi Vasip Şahin, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir ve İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz katıldı.

Törenin ardından şehit polis memuru Özgür Barçın'ın cenazesi, Sincan Çimşit Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Resum Barutçu ebedi yolculuğuna uğurlandı

Şehit polis memuru Resul Barutçu'nun cenazesi de Şanlıurfa'daki askeri törenin ardından şehit Barutçu'nun (26) naaşı, helikopterle Osmaniye'ye getirildi.

Gebeli Mahallesi'ndeki baba evinde helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi tören için Asri Mezarlık Camisi'ne götürüldü.

Buradaki törene şehidin babası Remzi, annesi Döndü ve eşi Öznur Barutçu ile yakınları, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Vali Erdinç Yılmaz, Belediye Başkanı Kadir Kara, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, milletvekilleri, askerler, polisler ve vatandaşlar katıldı.

Tören alanına gelen Çataklı, şehidin babası Remzi, annesi Döndü ile eşi Öznur Barutçu'ya başsağlığı diledi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan baba Remzi Barutçu, oğlunun fotoğrafını öptü.

İl Müftüsü Ali Çakmak'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Resul Barutçu'nun cenazesi, Garnizon Şehitliği'nde defnedildi.

Şanlıurfa Akçakale sorumluluk bölgesindeki Tel Abyad'da, terör örgütü PKK/PYD'nin yapmayı planladığı bombalı saldırı eylemlerinde kullanacağı patlayıcı malzemelere müdahale esnasında dün patlayıcılar infilak etmiş, olayda 2 polis memuru ile 1 yerel polis şehit olmuş, 7 polis memuru ile 4 yerel polis yaralanmıştı.

AA

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