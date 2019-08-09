'Suriye'deki güvenli bölge gerginliğe neden olacak'

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesi, ABD ve Türkiye'nin görüşmelerini yürüttüğü ve Suriye'de kurulması planlanan "güvenli bölgenin", bir "hüsnükuruntu" olabileceğini yazdı.

Guardian Orta Doğu Muhabiri Martin Chulov ve Dünya Haberleri Editörü Julian Borger imzalı analizde, ABD'nin bu hamleyle "Türk istilası" korkusunu azalttığı belirtildi. Ancak Guardian'a göre Türkiye ve ABD'nin planı, Washington ile IŞİD'i yenmesine yardımcı olan Suriyeli Kürt güçler arasında gerginliğe neden olacak

Gazeteye göre hem Türkiye'yi hem de Suriyeli Kürtleri müttefik olarak gören ABD, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'nin kuzeyine yönelik açıklamalarının ardından, bu iki müttefikinin çatışmasını engellemekte zorlanıyor.

ABD ile Türkiye arasında varılan mutabakatın fazla detay içermemesini ABD'nin zaman kazanma çabası olarak görenler de bulunuyor.

Guardian'a konuşan eski bir ABD yetkilisi, "Bu mutabakat, görüşmelere devam etme mutabakatıdır. Bu kesinlikle iyi bir şey. Fakat Suriye'de güçlerimiz o kadar azaldı ki güvenli bir bölgeyi desteklemek için gerçekten yapabileceğimiz çok az şey var" dedi.