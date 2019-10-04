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Suriye'deki Milli Ordu ve Ulusal Kurtuluş Cephesi'nden birleşme kararı

04 Ekim 2019, Cuma 15:59
Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi, Zeytin Dalı Harekatı bölgesi ve İdlip'teki unsurlar, Milli Ordu (Ceyşül Vatani) adı altında birleşerek Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanlığına bağlandı.

Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, "Milli Ordu ve Ulusal Kurtuluş Cephesindeki teşkilat, sektör ve birim komutanlarının kararlı faaliyetlerinin ardından bugün Milli Ordu ve Ulusal Kurtuluş Cephesi'nin, Suriye Geçici Hükümeti'ne bağlı Savunma Bakanlığı altında tek bir düzenli askeri ordunun çatısı altında birleştiğini deklare ediyoruz." dedi.

Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi, Zeytin Dalı Harekatı bölgesi ve İdlip'teki unsurlar, Milli Ordu (Ceyşül Vatani) adı altında birleşerek Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanlığına bağlandı.

Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, Şanlıurfa'da bir otelde düzenlediği basın toplantısında, aldıkları kararı açıklamak için toplandıklarını belirtti.

Suriyeyi özgürleştirmeyi amaçladıklarını aktaran Abdurrahman Mustafa, şunları kaydetti:

"Milli Ordu (MO) ve Ulusal Kurtuluş Cephesindeki teşkilat, sektör ve birim komutanlarının kararlı faaliyetlerinin ardından bugün Milli Ordu ve Ulusal Kurtuluş Cephesi'nin, Suriye Geçici Hükümeti'ne bağlı Savunma Bakanlığı altında tek bir düzenli askeri ordunun çatısı altında birleştiğini deklare ediyoruz. Oluşturduğumuz bu ordu, Suriye'de özgürleştirme savaşları ile topraklarımızı her türlü zulüm, mezhepçilik ve diktatörlükten kurtarmaya yönelik çabalarına devam edecektir. En önemli ilkelerimiz ülkenin tamamını özgürleştirmek, toprak bütünlüğüne ve selametine sahip çıkmaktır. İdlip, Hama, Hama ili kırsalı ve sahil bölgeleri başta olmak üzere vatan topraklarını savunmak ve işgal edilmiş her karış vatan toprağını esas sahipleri olan Suriye halkına geri vermek için ne gerekiyorsa yapacağız."

Abdurrahman Mustafa, konuşmasında Fırat'ın doğusuna da değinerek, bu bölgedeki insanların katliamlara maruz kaldığını söyledi.

Fırat'ın doğusunda yaşanan zulmü ortadan kaldırmak istediklerini vurgulayan Abdurrahman Mustafa, "Herkesin bildiği üzere Fırat'ın doğusundaki halkımızın katliamlara maruz kalmış, köyleri ve beldeleri yıkılıp yakılarak göç ettirilmiştir. Bize düşen bu zulmü ortadan kaldırmak ve Türkiye'nin terörle mücadelesine destek vermektir." dedi.

"Tüm tehditlere karşı mücadele edeceğiz"

Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanı ve Genel Kurmay Başkanı Selim İdris ise Suriye'nin güvenliğini tehdit eden bütün unsurlara karşı mücadele edeceklerini belirterek, "Bunda başta PYD/PKK terör örgütü olmak üzere bütün terör örgütleriyle mücadele edeceğiz. Bu ordumuzun ana hedefi, tüm tehditlere karşı mücadele etmektir." değerlendirmesinde bulundu.

Selim İdris, bundan sonra Suriye'deki grupların isimleriyle zikredilmeyeceğini aktararak, nizami ordu kriterlerinin uygulanacağını söyledi.

Toplantıya Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi, Zeytin Dalı Harekatı bölgesi ve İdlip'teki 3 kolordu komutanlarıyla, birlik komutanları katıldı.

AA

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