Suriye: Sığınmacıları geri kabul etmiyoruz

Sığınmacı krizi tartışmaları gittikçe büyürken ve ülke gündeminden düşmezken Suriye’den ilginç bir açıklama geldi. Suriye Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin 1 milyon Suriyeli sığınmacıyı Suriye sınırındaki güvenli bölgelere gönderme projesini kabul etmeyeceklerini duyurarak şaşkınlığa neden oldu.

Bakanlık, Suriye devlet haber ajansı SANA’ya yaptığı açıklamada, “Suriye Arap Cumhuriyeti hükümeti, bu tür oyunları kesinlikle reddediyor” ifadelerini kullanarak diğer ülkelere de Türkiye’yi finanse etmeme çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarının “Suriye’ye ve Suriye halkı ile topraklarının bütünlüğüne karşı saldırgan oyununu” açığa çıkardığını iddia eden Suriye Dışişleri Bakanlığı, “Asıl amaç sömürgecilik. Güvenli bölge dedikleri aslında etnik temizlik” dedi.

Okunma Sayısı: 236

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.