Suriye yönetimi SDG ile anlaştı

Suriye’nin geçici cumhurbaşkanı Ahmed Şara’yla, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, SDG’nin ‘Suriye ordusuna entegrasyonu’nda anlaştı.

SDG ile Suriye yeni yönetiminin imzaladığı anlaşmanın detayları şöyle: “Tüm Suriyelilerin, dinî veya etnik kökenine bakılmaksızın liyakate dayalı temsiliyet ve siyasî katılım hakkının güvence altına alınması. Kürt toplumunun Suriye’nin ayrılmaz bir parçası olarak tanınması ve anayasal haklarının garanti altına alınması. Suriye topraklarının tamamında ateşkes sağlanması. Tüm yerinden edilmiş Suriyelilerin, devlet koruması altında kendi memleketlerine dönüşünün sağlanması. Suriye’nin, Esad yönetiminin kalıntılarına ve ülkenin güvenliği ile birliğine yönelik tüm tehditlere karşı mücadelesinin desteklenmesi. Bölünme çağrılarına, nefret söylemine ve çatışma çıkarmaya yönelik girişimlerin reddedilmesi. SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi, “Tüm Suriyelilerin haklarını garanti altına alan, barış özlemlerini gerçekleştiren daha iyi bir gelecek inşa etmeye kararlıyız” dedi. Ankara - Anka

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