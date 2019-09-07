Türkiye’de rap sanatçıları iki şarkı ile bir anda sosyal medyada büyük bir etkiye sebep oldu. Sanatçılar, “Susmayın, bugünü unutmayın, yarın için çalışın” diyor.

“#Susamam” ve “OLAY” adlı iki video klip, Türkçe Twitter hakkında en çok konuşulan etiketler arasında birinci ve ikinci sıraya yükseldi. Her iki çalışma da Türkiye’nin siyasal, toplumsal ve ekolojik sorunlarına odaklanıyor.

Sanatçı Şanışer’in öncülüğünde gerçekleştirilen projede Fuat, Ados, Hayki, Server Uraz, Beta, Tahribad-ı İsyan, Sokrat St, Ozbi, Deniz Tekin, Sehabe, Yeis Sensura, Aspova, Defkhan, Aga B, Mirac, Mert Şenel ve Kamufle adlı rapçiler yer alıyor. “OLAY” şarkısı ise Ezhel’e ait.

“#Susamam” adlı şarkıda, çevre katliamından kadına yönelik şiddete, eğitim sorunları ve hayvan haklarına kadar çeşitli konulara odaklı birçok bölüm yer alıyor. Nükleer reaktör planlarından tutuklu gazetecilere, Emine Bulut cinayetinden sansüre ve hukukun bağımsızlığına kadar birçok konuda yazılan şarkı sözleri, Türkiye gündemindeki gelişmelere ışık tutuyor.

Rap sanatçılarının değindiği siyasi konular, sosyal medyada “cesaret” olarak değerlendiriliyor. “OLAY” klibiyle ilgili etiketin ise daha sonra trendlerden kaldırılması tepki topladı.

“#Susamam” projesinden Ados, Sokrat ST, Fuat ve Tahribad-ı İsyan DW Türkçe’nin sorularını cevapladı. Tahribad-ı İsyan, Şanışer’in fikri olan projede, 20 sanatçı olduğunu anlatıyor. İkili, projeyi, “Ana akıma, popüler kültüre müziğini bulaştırmayan, para kazanmak uğruna değil de insanlık kazanmak adına müzik yapan insanların bir araya geldiği bir proje” sözleriyle tanımlıyor.

“Haksızlıkları ve olması gereken düzeni anlattık”

“#Susamam” şarkısı içinde birçok siyasi konu yer alıyor. Rap sanatçıları bu nedenle, sosyal medyada “cesur” olarak tanımlanmalarına yönelik ise “Zor zamanlar geçirdiğimiz bu dönemde birçok sanatçı bu konularla alakalı. Ancak buradaki ilerleyiş, özgürlüğümüzü kısıtlama yolunda olduğu için herkes buna bir anda cesaret edemedi maalesef. Şanışer’in bizi bir araya getirmesi hepimizin içindeki, bu anlatmamız gereken bazı haksızlıkları, olması gereken düzeni bir şekilde anlatabilmenin yolunu açtı” yorumunu yapıyor.

“Tutuklanmaktan, soruşturmadan korkmuyorum”

“#Susamam” şarkısında doğa etiketi altındaki bölümü söyleyen rap sanatçısı Fuat DW Türkçe’ye, “Bizim memlekette tutuklanmaktan ya da bu yüzden soruşturma açılmasından korkmuyorum. Doğruları söylemekle mükellefiz. Kesinlikle bu yoldan vazgeçmeyeceğiz. Bir dert varsa, anlatacak olan bizleriz. Yolumuza devam edeceğiz. Hiçbir korkumuz yok. Korkarak yaşanmaz, arkadaşlar” diye konuşuyor. Ados ve Sokrat ST de sözlerini sakınacakları bir durum olmadığını belirtiyor. Ados, “Sözlerimizi bu zamana kadar sakındığımız için kendimizi suçlu hissettiğimiz bile oluyor” diyor.

“Bu sorunların temelindeki şey korkuydu”

Toplumun bir kesiminin bu görüşe katıldığını düşündüklerini söyleyen rapçi, “Susmamız gerektiğini düşünmüyoruz ve soruşturmalardan korkmuyoruz” diye konuşuyor ve ekliyor: “Bunca problemin temelinde yatan şey bizce korkuydu. Bu korkuyu aşmak için bir şeyler yapmamız gerektiği ortada. Korkacak bir durum yok. Başımıza ne gelirse gelsin, arkamızdaki insanların ve bu projedeki insanların birbirine destek olacağından şüphemiz yok.” Söyledikleri içinde yanlış olan bir şey olmadığına dikkat çeken rapçiler, daha sivri bir dil de kullanabileceklerini, ancak daha geniş kesimlere ulaşmak istedikleri için bunu yapmadıklarını belirtiyorlar. Tahribad-ı İsyan ikilisi de, siyasî atmosferi bile bile bu kadar sanatçının birleştiğine dikkat çekiyor.

Peki, bu projeyle nasıl bir mesaj vermek istediler?

Belirli yaştaki büyüklerini, devlet büyüklerini değiştiremeyeceklerini söyleyen Tahribad-ı İsyan ancak gençlere ulaşabilecekleri görüşünde. İkili, “Çocuklarımız güzel bir dünyada yetişsinler istiyoruz. O yüzden bütün mesajımız gençliğin farkındalığının artması, aydın düşüncelerinin körelmemesi, ne olursa olsun bir yerde haksızlık gördüğünde bunu dile getirmesi. Gençlerde kalıcı bir farkındalık bırakmak istiyoruz” diyor. Geçmişi değiştiremeyeceklerini belirten sanatçılar, “Geleceğe istediğimiz gibi yön verebiliriz. Ve bu bizim elimizde. Siz de susmayın, bugünü unutmayın, yarın için çalışın” diye konuşuyor.