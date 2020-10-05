Talış köyünde de Azerbaycan bayrakları dalgalanıyor

Azerbaycan ordusunun başlattığı operasyonda 3 Ekim'de Ermenistan işgalinden kurtarılan Talış köyünde Azerbaycan bayrakları asıldı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı görüntülerde, köyün sokaklarında Azerbaycan askerlerinin dolaştığı, pek çok binaya bayrakların asıldığı görülüyor. Terter ilinin Talış köyü 1994'te Ermenistan ordusunca işgal edilmişti. *** Ermenistan sivilleri hedef almaya devam ediyor Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, Ermenistan ordusunun Azerbaycan’daki Beylegan, Berde ve Terter şehirlerine yönelik topçu atışları gerçekleştirdiği belirtildi. Ermenistan ordusu Azerbaycan’daki sivil yerleşim bölgelerine yönelik saldırıları sürdürürken, dün de Gence, Mingeçevir, Hızı ve Abşeron’a yönelik saldırılar gerçekleştirmişti. Ermenistan, Azerbaycan'ın 2. büyük şehri Gence'ye yine saldırdı Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, Ermenistan ordusunun Azerbaycan’da Fuzuli bölgesindeki Horadiz şehrini, Ağcabedi bölgesindeki köyleri, Terter ve köylerini, Goranboy ve Göygöl bölgelerini ateş altına aldığı ifade edildi. Ayrıca Ermenistan'ın Berd bölgesinden Azerbaycan'ın 2. büyük şehri Gence'ye yine ateşli saldırı düzenlendi. AA

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