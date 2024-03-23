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24 MART 2024 PAZAR - YIL: 55

Tankçı Sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı araç kazası sonucu şehit oldu

23 Mart 2024, Cumartesi 18:00
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde araç kazasında yaralanan Tankçı Sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı'nın kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde araç kazası nedeniyle yaralanarak hastaneye sevk edilen Tankçı Sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı'nın tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan şehit asker Abdulkadir Akıncı için başsağlığı mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde şehit olan Mehmetçiğimiz Abdulkadir Akıncı'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır, aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

AA

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