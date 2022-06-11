"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 HAZİRAN 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

"Tarım krizi kapıda"

11 Haziran 2022, Cumartesi 19:15
Prof. Dr. Doğanay Tolunay, “Türkiye’de iklim krizi için acil önlem alınmalı, yoksa tarımsal kriz kaçınılmaz” dedi.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Toprak İlmi ve Ekoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Doğanay Tolunay, iklim ve su krizinin Türkiye’ye olası etkilerine dikkat çekerek, acil önlem alınması konusunda uyarıyor. İklim değişikliğinin Türkiye’ye etkisi ve su kaynaklarının plansız kullanımı konusunda çalışmalar yürüten Prof. Doğanay Tolunay, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk oldu. Prof. Tolunay, “2008’de 45 milyar metreküp su tüketiyorduk, 2020 yılında 63 milyar metreküpe çıktı. Su krizi tarımsal üretimde de çok önemli bir eksilmeye sebep olacak. 1.5 milyar metreküp su tüketimimiz artırıyoruz, çoğu da tarımsal sulamada. Acilen suyla ilgili önlemler almamız lazım” dedi. 

Türkiye’nin her bölgesi etkilenecek

Prof. Tolunay’ın açıklamalarından satırbaşları şöyle: “İklim değişikliği Türkiye’nin her bölgesini farklı etkileyecek. İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu gibi bölgelerde 5-6 derece sıcaklık artışı ve yüzde 20 yağış azalması görülecek. Kardeniz’de ise seller ve dolu gibi afetler artacak. Ege’de ise fırtınalarda artışlar bekleniyor. İklim değişikliği sıcak hava dalgaları ve kuraklık olarak kentlerde hissedilecek. Su krizi tarımsal üretimde de çok önemli bir eksilmeye sebep olacak. Her yıl 1.5 milyar metreküp su tüketimimizi artırıyoruz, çoğu da tarımsal sulamada. Tarım alanlarımız ciddi miktarda azaldı. 90’lı yıllara göre baktığımızda 4.5-5 milyar hektar alan yani Trakya’nın iki katı kadar alan artık ekilmiyor”

Yeraltı suları kritik

“Yeraltı suları binlerce yılda oluşur. Biz beslediğimizden çok daha fazla yeraltı suyunu çekiyoruz. Konya’da 3-5 metre civarında yeraltı suyu seviyeleri azalıyor ve obruklar oluşuyor. Trakya’da dahi başladı bu. Acilen suyla ilgili önlem almamız lazım. Su yoksa hayat yok gıda yok. Bölgenin iklimine uygun ürünün ekilmesi için çiftçiye teşvik verilmesi lazım. Vatandaş daha fazla para kazanacağı ürünü ekmek istiyor. Aradaki farkı devletin karşılaması gerek. Yağmur suyu hasadı denilen önlemleri almamız gerekli. 1 metreküp hacimindeki toprak 500 litre suyu depolayabilir. Suyun üstten akmasını engellememiz lazım. Kuru derelerin üzerine göletler yapıp suyu biriktirmek de şart. Böyle alınabilecek çok sayıda önlem var.” 

Etiketler: tarım, kriz
Okunma Sayısı: 199
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    "Tarım krizi kapıda"

    Gençler: Öncelik eğitim olmalı

    Sağlıkçılar: Aldatılmaya karnımız tok

    BBP’de “yağma ve talan” krizi

    10 çocuktan biri çocuk işçi

    Esad: Karşılık veririz

    İtalya'da kaybolan helikopterden kötü haber geldi

    Prens Charles'dan İngiltere'nin sığınmacı kararına tepki

    İçinde 4 Türk'ün de bulunduğu helikopterin enkazına rastlandı iddiası

    "Rusya, Ukrayna'da 60'ların gemisavar füzelerini kullanıyor"

    ABD Savunma Bakanı: Çin'in Tayvan Boğazı'ndaki tehditleri arttı

    İngiltere'den sığınmacılarla ilgili skandal karar

    Ukrayna'nın Mariupol kenti kolera salgını riski altında

    ABD'den Suudi Arabistan'a gözdağı

    Hazine'ye yeni yük

    Finlandiya'dan Rusya sınırına tel örgü çekme kararı

    BM: Çin, uluslararası incelemeye izin vermeli

    İçinde 4'ü Türk 7 kişi bulunuyor: İtalya'da kaybolan helikopteri arama çalışmaları devam ediyor

    Çin'den ABD'ye: Tayvan için gerekirse savaşırız

    Almanya Başbakanı: AB üyeliğine aday ülkelerden de Rusya'ya yaptırım bekliyoruz

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Dip dalga telâşı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    “Altı ay sonra uyanınca…”
    Ahmet BATTAL

    Kiraya bir yıllık narhın son ucu
    Sebahattin Aslan

    Fitne boş durmuyor
    Mehmet KOVANCI

    LA İLAHE İLLA HU
    Mehmet ÇETİN

    Muhakemat, neyin mukaddemesidir? (1)
    Genel

    Hazine'ye yeni yük
    Risale-i Nur'dan

    En kıymetli ve en lüzumlu esas, ihlâs
    Ali FERŞADOĞLU

    Bütün yetkileri tek elde toplamak yanlış

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.