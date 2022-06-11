"Tarım krizi kapıda"

Prof. Dr. Doğanay Tolunay, “Türkiye’de iklim krizi için acil önlem alınmalı, yoksa tarımsal kriz kaçınılmaz” dedi.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Toprak İlmi ve Ekoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Doğanay Tolunay, iklim ve su krizinin Türkiye’ye olası etkilerine dikkat çekerek, acil önlem alınması konusunda uyarıyor. İklim değişikliğinin Türkiye’ye etkisi ve su kaynaklarının plansız kullanımı konusunda çalışmalar yürüten Prof. Doğanay Tolunay, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk oldu. Prof. Tolunay, “2008’de 45 milyar metreküp su tüketiyorduk, 2020 yılında 63 milyar metreküpe çıktı. Su krizi tarımsal üretimde de çok önemli bir eksilmeye sebep olacak. 1.5 milyar metreküp su tüketimimiz artırıyoruz, çoğu da tarımsal sulamada. Acilen suyla ilgili önlemler almamız lazım” dedi.

Türkiye’nin her bölgesi etkilenecek

Prof. Tolunay’ın açıklamalarından satırbaşları şöyle: “İklim değişikliği Türkiye’nin her bölgesini farklı etkileyecek. İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu gibi bölgelerde 5-6 derece sıcaklık artışı ve yüzde 20 yağış azalması görülecek. Kardeniz’de ise seller ve dolu gibi afetler artacak. Ege’de ise fırtınalarda artışlar bekleniyor. İklim değişikliği sıcak hava dalgaları ve kuraklık olarak kentlerde hissedilecek. Su krizi tarımsal üretimde de çok önemli bir eksilmeye sebep olacak. Her yıl 1.5 milyar metreküp su tüketimimizi artırıyoruz, çoğu da tarımsal sulamada. Tarım alanlarımız ciddi miktarda azaldı. 90’lı yıllara göre baktığımızda 4.5-5 milyar hektar alan yani Trakya’nın iki katı kadar alan artık ekilmiyor”

Yeraltı suları kritik

“Yeraltı suları binlerce yılda oluşur. Biz beslediğimizden çok daha fazla yeraltı suyunu çekiyoruz. Konya’da 3-5 metre civarında yeraltı suyu seviyeleri azalıyor ve obruklar oluşuyor. Trakya’da dahi başladı bu. Acilen suyla ilgili önlem almamız lazım. Su yoksa hayat yok gıda yok. Bölgenin iklimine uygun ürünün ekilmesi için çiftçiye teşvik verilmesi lazım. Vatandaş daha fazla para kazanacağı ürünü ekmek istiyor. Aradaki farkı devletin karşılaması gerek. Yağmur suyu hasadı denilen önlemleri almamız gerekli. 1 metreküp hacimindeki toprak 500 litre suyu depolayabilir. Suyun üstten akmasını engellememiz lazım. Kuru derelerin üzerine göletler yapıp suyu biriktirmek de şart. Böyle alınabilecek çok sayıda önlem var.”