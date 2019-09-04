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Tarımda yerli tohum kullanımı artacak

04 Eylül 2019, Çarşamba 15:26
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Ata Tohumu Projesi kapsamında üretilen yerli örneklere ilişkin, "Bu tohumlar, bu topraklardaki mührümüzdür, genlerimizdir." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ata Tohumu Projesi kapsamında üretilen yerli örneklere ilişkin, "Bu tohumlar, bu topraklardaki mührümüzdür, genlerimizdir. Bu tohumlar, özgünlüğümüz ve özgürlüğümüzdür." dedi.

Ata Tohumu Projesi tanıtım toplantısı, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) Polatlı Tarım İşletmesi'nde yapıldı.

Burada konuşan Pakdemirli, proje kapsamında bugüne dek, vatandaşlar tarafından bağışlanan binin üzerinde tohumun, genetik ve kimyasal tanımlamalarının yapıldığını belirterek, gerekli özellikleri taşıyan tohumların çoğaltıldığını söyledi.

Proje kapsamında 60 tona yakın ürün olduğuna işaret eden Pakdemirli, "Bu ürünler arasında Kandıra'nın sivri biberinden, Samsun'un köy salatalığına, Çorum'un 10 dilim kavunundan, Ayaş'ın beyaz bodur domatesine kadar 11 çeşit ürün bulunmaktadır." diye konuştu.

Pakdemirli, yerli tohumların yayımlanan yönetmelikle güvence altına alındığına dikkati çekerek, Ata Tohumu Projesinin önemini vurguladı.

"Bu tohumlar, bu topraklardaki geçmişimiz ve geleceğimizdir"

Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Biz, bu proje için 'Ana Dolu'nun Ata Tohumları' dedik. Zira biliyoruz ki 'analar dolu' toprağımızın bizim olduğuna en büyük delil, işte bu ata tohumlarıdır. Bu tohumlar, bu topraklardaki mührümüzdür. Bu tohumlar, bu topraklardaki genlerimizdir. Bu tohumlar, farkımız ve markamızdır. Bu tohumlar, özgünlüğümüz ve özgürlüğümüzdür. Hasılı bu tohumlar, bu topraklardaki geçmişimiz ve geleceğimizdir."

AA

Etiketler: tohum, tarım, genetik, Türkiye
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