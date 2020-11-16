"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 KASIM 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

TBMM'de gündem Azerbaycan tezkeresi

16 Kasım 2020, Pazartesi 11:57
Azerbaycan'a asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gönderilen tezkerede, dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın, işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesinin yıllardır devam ettiği hatırlatıldı.

Tezkerede, Ermenistan'ın 27 Eylül'de Yukarı Karabağ cephe hattı boyunca askeri ve sivil hedeflere yönelik saldırılarına cevaben Azerbaycan'ın, meşru müdafaa hakkına dayanarak başlattığı karşı harekat sonucunda, işgal altındaki topraklarının kurtarılması yönünde önemli başarı elde ettiği belirtildi.

Türkiye'nin, uluslararası hukuk ve meşru egemenlik hakları temelinde, Azerbaycan'a toprak bütünlüğü dahil tüm haklarını savunabilmesi için sürecin başından itibaren destek verdiğine işaret edilen tezkerede, neticede Azerbaycan'ın karşı harekatında sağladığı ilerlemenin, sahada yeni bir durum ortaya çıkardığının altı çizildi.

Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan'ın aralarında vardıkları mutabakat uyarınca, 10 Kasım saat 00.00 itibarıyla bölgede ateşkesin tesis edildiği ve işgal altındaki bazı bölgelerin belirlenen takvime göre Azerbaycan'a iadesini içeren bir planın ilan edildiği hatırlatılan tezkerede, varılan mutabakata göre, ateşkese uyulup uyulmadığının denetlenmesi amacıyla işgalden kurtarılan Azerbaycan topraklarında bir "Ortak Merkez"in oluşturulacağına dikkati çekildi.

Azerbaycan'ın talebi üzerine Ortak Merkez'de Türkiye ve Rusya'nın müştereken yer almalarının kararlaştırıldığı vurgulanan tezkerede, şunlar kaydedildi:

"Azerbaycan'ın belirleyeceği yerde, Türkiye'nin Rusya ile birlikte kuracağı Ortak Merkez'de ve bu merkezin icra edeceği faaliyetlerde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelinin ve lüzumuna göre ülkemizden sivil personelin görev yapmasının, 16 Ağustos 2010'da imzalanan 'Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Stratejik Ortaklık ve Karşılıklı Yardım Anlaşması' uyarınca ülkemizin taahhütlerine uygun, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tescil eden uluslararası hukuk, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ilkeleriyle uyumlu olduğu; bölge halklarının da huzur ve refahı yararına olacağı, ayrıca milli çıkarlarımız bakımından gerekli olduğu değerlendirilmektedir.

Bu mülahazalarla Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Stratejik Ortaklık ve Karşılıklı Yardım Anlaşması hükümlerinden kaynaklanan taahhütlerimizi yerine getirmek, ateşkesin tesisi, ihlallerin önlenmesi, bölgede barış ve istikrarın sağlanması amacıyla Türkiye'nin yüksek menfaatlerini etkili şekilde korumak ve kollamak üzere, hudut, şümul, miktar ve zamanı Cumhurbaşkanınca takdir ve tayin olunacak şekilde, TSK'nin Ortak Merkezin görevlerinin ifası yönünde hareket etmek üzere yabancı ülkelere gönderilmesi, bu kuvvetlerin Cumhurbaşkanının belirleyeceği esaslara göre kullanılması ile risk ve tehditlerin giderilmesi için her türlü tedbirin alınması ve bunlara imkan sağlayacak düzenlemelerin Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması için anayasanın 92'nci maddesi uyarınca bir yıl süreyle izin verilmesi hususunda gereğini bilgilerinize sunarım."

AA

Okunma Sayısı: 233
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kaç kişiye bulaştı, kaç kişi sağlığına kavuştu, kaç kişi öldü?

    Paşinyan: Mahkemeye çıkmam gerekiyorsa çıkabilirim

    'İsrail ile normalleşme ifadesine karşıyım'

    TBMM'de gündem Azerbaycan tezkeresi

    İngiltere Başbakanı karantinaya girdi

    'Dragon' uzaya gönderildi

    Reform değil imaj çalışması

    Hukuku katleden kim?

    Rusya'yı 3 golle mağlup ettik

    Toplam 38 milyon kişi iyileşti

    Sudan'da 'nihai barış anlaşması' coşkusu

    AB'den İsrail'e bir çağrı daha

    Koca: Bugün tespit edilen 3223 yeni hastamız var

    Geniş çaplı soruşturma başlatıldı

    ABD'de son 24 saatte 1254 ölüm ve 164 bin yeni vaka!

    Macron protestoları devam ediyor

    ‘Acı reçete’ye Kanal İstanbul dahil mi?

    Bir haftada ne değişti ki ‘acı reçete’den bahsediyorsunuz?

    Üsküdar'daki tarihi Vaniköy Camisi kullanılamaz hale geldi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Hukuku katleden kim?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Reform değil imaj çalışması
    Mehmet KARA

    “Değişim gerekiyorsa ben yaparım!”
    Yeni Asya'dan Size

    Deprem: Sebep ve Hikmetleri
    Süleyman KÖSMENE

    Muhabbet imandan ne zaman kopar?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Şahıs mı, kànun mu hâkim olmalı?
    Ali FERŞADOĞLU

    “Hidayet Allah’tandır” ne demektir?
    Risale-i Nur'dan

    Risale-i Nur, istidadımın yüz derece fevkinde

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.