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25 HAZİRAN 2019 SALI - YIL: 50

TBMM'de gündem: Metruk binaların yıkılması

25 Haziran 2019, Salı 12:45
Metruk binaların gerekirse yıkılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yetki verilmesi gibi düzenlemeleri içeren kanun teklifi AKP tarafından TBMM Başkanlığına sunuldu.

AKP milletvekilleri, metruk binaların gerekirse yıkılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yetki verilmesi, yurt dışında bulunan vatandaşların tapu işlemlerini bulundukları yerde yapabilmesi, entegre tesis olmamak kaydıyla köylerde tarımsal amaçla seraların kurulması, belediye sınırları ve mücavir sınırlar içindeki hazineye ait tarım arazilerinin satışı için başvurma süresinin uzatılması gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Meclis Başkanlığına sundukları kanun teklifinin detaylarını paylaştı.

İmar Kanunu ile Kadastro Kanunu'nda bazı değişiklikleri öngören kanun teklifinin 28 maddeden oluştuğunu bildiren Muş, teklifle toplumda ihtiyaç duyulan, beklenti oluşturan meselelerin çözümü noktasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığına belli yetkilerin verilmesini öngördüklerini dile getirdi.

Farklı tapu müdürlüklerinde olan ya da yurt dışında bulunan vatandaşlara, orada bulunan görevlilerin huzurunda tapu işlemlerini yapabilme imkanı getirileceğini belirten Muş, "Bir araya gelmelerine gerek kalmayacak. Tapu işlemlerinde hızlı adım atılması için kırtasiyeciliği, bürokrasiyi azaltıyoruz. Çünkü teknoloji çok gelişmiş vaziyette. Şimdi pek çok işlemi dijital yöntemlerle daha hızlı yapabiliyoruz. Bununla alakalı kanuni düzenlemeleri getiriyoruz." diye konuştu.

Güvenlik ve genel asayiş konusunda yıkılma tehlikesi olan terk edilmiş metruk binalar olduğuna değinen Muş, teklifle, bu binalara daha hızlı müdahale edilebilmesi, gerekirse yıkılması adına Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yetki verileceğini anlattı. Muş, söz konusu binaların bulunduğu bölgelerde vatandaşı rahatsız eden bazı fiiller gerçekleşebildiğini, buna son vermek istediklerini ifade etti.

Mehmet Muş, kanun teklifiyle, yapılaşmamış parsellerin belli izinler dahilinde otopark olarak kullanılmasının önünün açılacağını bildirdi.

Köylerde entegre tesis olmamak kaydıyla tarımsal amaçla tarım il müdürlüğünün görüşüyle seraların kurulması imkanı getirileceğini kaydeden Muş, "Burada herhangi bir ruhsat işlemi talep edilmeyecek. Amacımız, vatandaşımızın seraları hızlı şekilde hayata geçirmesine olanak sağlamak." dedi.

Belediye sınırları ve mücavir sınırlar içinde bulunan hazineye ait tarım arazilerinin satışı için başvurma süresinin uzatılacağını dile getiren Muş, "Bu arazilerin korunması amacıyla 30 yıl boyunca tarımsal amaçlı kullanılması hedefleniyor. Bu arazilerin 3 yıl üst üste tarımsal amaçlı kullanılması terk edilirse bu araziler tekrar Hazineye iade edilecek." açıklamasında bulundu.

Kentsel dönüşüm alanlarında maliklerin, müteahhitlerden kaynaklı yaşadıkları sorunları bitirebilmek adına maliklere sözleşmeleri feshetme hakkı getirileceğini anlatan Muş, bu anlamda toplumda belli bazı sıkıntıların oluştuğunu, bunları gidermek istediklerini vurguladı. 

Teklifle, afetler veya bazı sebeplerden yıkılan binalar ve civardaki yapılara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından resen dönüşüm uygulamalarının başlatılabilmesinin önünün açılacağını aktaran Muş, "Çünkü orada bir binanın çökmesi ya da zeminde bir kayma olması konusunda vatandaşımızın hızlı şekilde oradan tahliye edilip o binaların sağlıklı şekilde inşa edilebilmesi lazım. Teklifimizde, bu açıdan bakanlığa bir yetki verilmesini öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Metruk binalara ilişkin valilik ve belediyelere şikayetler geldiğine, bu binaların bazı nedenlerle rahatsızlık oluşturduğuna işaret eden Muş, şöyle devam etti:

"Bunların bir kısmı hem metruk hem de terk edilmiş binalar, bir kısmında yıkılma tehlikesi var. Belli prosedürler uzun zaman alıyor ama bu binalar belli amaçlarla kullanılabiliyor. Bu, toplumda rahatsızlık oluşturuyor. Bakanlık burada hızlı müdahale edebilecek, seri şekilde gerekli adımları atacak. Vatandaşın sorununu giderme konusunda ciddi zaman sarfiyatı oluyor. Bunu kısaltacağız ve Bakanlığın hızlı şekilde müdahalesini sağlamış olacağız. Uygulama konusunda zaten Bakanlık gerekli adımları atacak."

Farklı tapu müdürlüklerinde bulunan, yurt dışında olan vatandaşların, tapu işlemleri için bir araya gelmek zorunda olduğuna işaret eden Muş, şunları kaydetti:

"Şimdi Tapu ve Kadastro Müdürlüğüne yetki vermek suretiyle, onların belirleyeceği usul ve yöntemlerle vatandaşlarımıza kolaylık sağlanacak. Çünkü artık gelişmiş bir teknoloji sistemi var. İnsanlar görüntülü konuşmadan tutun da hızlı bir iletişime geçebiliyor. Türkiye artık 50 ya da 100 yıl öncesinin Türkiye'si değil. O dönemden kalan uygulamaları günümüze uyarlamamız gerekiyor. Atılan adım vatandaşların bu teknolojik imkanlardan yararlanmasını sağlamak ve hızlı şekilde bulundukları yerlerde işlemlerini tesis edebilmelerine olanak verebilmek. Bununla alakalı usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenerek uygulamaya konulacak. Biz teklifle yalnızca genel yetkiyi veriyoruz."

AA

Etiketler: tbmm, kanun teklifi, metruk binalar
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