Tedavi arasında annesine döndü

Annesiz ve babasız Almanya’ya giden 8 yaşındaki kanser hastası Ahmet Burhan Ataç, tedavisinin ilk bölümünü tamamlayarak Türkiye’ye döndü.

Ahmet Burhan’a, 70 yaşındaki babaannesi Gülsüm Ataç refakat ediyor. Ahmet’in annesi Zekiye Betül Ataç’a pasaport verilmediği için tedavisinin 27 Şubat’ta başlayacak ikinci bölümünden önce Türkiye’ye gitmek zorunda kaldıklarını belirten babaanne Gülsüm Ataç, “Bu yolculuk onun için çok zor olacak” dedi. Babaanne Ataç, “Küçük ve kendi halinde bir aileydik ama üçe dörde bölündük. Neden?” diyerek sözlerine şöyle devam ediyor: Tedaviye 15 gün ara verilince kalamadık Almanya’da. En büyük zorluk yemesi ve içmesi. Yemiyor, içmiyor. Tek başıma kaldıramıyorum. Bende de bel fıtığı var. Burada misafir olduğumuz ailedeki herkes yardım ediyor. Sağ olsunlar bize kapılarını açtılar, götürüp getiriyorlar. Ben yapamazdım zaten tek başıma. Ama Ahmet annesini istiyor.” Euronesw Türkçe’nin haberine göre aile, Çukurova Üniversitesi Hastanesinde tedavi gören Ahmet Burhan’ın kemik kanseri olduğunu öğrendi. Kemoterapi ve radyoterapi tedavileri sonuç vermeyince 2019’un temmuz ayında ameliyat oldu. Her ne kadar kürek kemiğindeki tümör temizlense de yapılan kontrollerde kötü huylu tümörün akciğere de yayıldığı öğrenildi.