Tedbirler eşliğinde Kurban Bayramı coşkusu

Kurban Bayramı namazı sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyularak kılındı.

Ankara'da çok sayıda kişi, Kurban Bayramı namazını Kocatepe Camisi ile Hacı Bayram Veli Camisi'nde sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak kıldı.

Vatandaşların bayram namazı için yoğun ilgi gösterdiği camilerden biri Kocatepe Camisi oldu. Farklı ülkelerden Müslümanlar da bayram namazını kılmak için geleneksel kıyafetleriyle Kocatepe Camisi'ne geldi.

Hacı Bayram Veli Camisi'nde ise Ankara Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara tek kullanımlık seccade dağıttı.

Cami girişlerine dezenfektan konulduğu ve camiye gelenlerin maske takarak seccadelerini yanlarında getirdiği görüldü.

Vatandaşlar sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde, 1,5 metre aralıklarla kıbleye yöneldi, maskeyle namaza durdu.

Bayram hutbesinde, kurbanlık hayvanlara eziyet edilmemesi, çevre temizliğine daha çok önem verilmesi ve kurban kesimi sırasında Kovid-19 tedbirlerine uyulmasına ilişkin uyarılarda bulunuldu.

Ayrıca hutbede, vatandaşlardan trafikte anlayışlı ve sabırlı olmaları istendi.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da vatandaşlar, Kovid-19 tedbirlerine uyarak tarihi Balıklıgöl yerleşkesindeki Dergah Camisi'nde bayram namazlarını kıldı. Namaz sonrası vatandaşlar kurban kesim noktalarına gitmek üzere alandan ayrıldı.

Gaziantep

Gaziantep'te vatandaşlar, Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske takarak ve ellerinde seccadeleriyle Kurban Bayramı namazı için Ulu Cami'ye geldi. Sosyal mesafe kuralına uyarak saf tutan vatandaşlar, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı namaz sonrası kurbanlarını kesmek üzere ayrıldı.

Malatya

Malatya'da vatandaşlar Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarak Yeşiltepe Şehir Mezarlığı'ndaki camiye seccadeleriyle geldi.

Vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına uyarak, bayram namazını kıldı.

Namazın akabinde şehitliğe geçen bazı vatandaşlar burada şehitler için dua etti.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta vatandaşlar, Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske takarak ve ellerinde seccadeleriyle Kurban Bayramı namazı için Abdulhamithan Camisi'ne geldi.

Sosyal mesafe kuralına uyarak saf tutan vatandaşlar namaz kıldı, dua etti.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Emin Terzioğlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör namazın ardından camide bir süre inceleme yaptı.

Namazın ardından vatandaşlar kurbanlarını kesmek üzere camiden ayrıldı.

Adıyaman

Adıyaman'da vatandaşlar, Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske takarak ve ellerinde seccadeleriyle Kurban Bayramı namazı için Ulu Cami'ye geldi.

Sosyal mesafe kuralına uyarak saf tutan vatandaşlar İl Müftüsü Mehmet Taşcı'nın kıldırdığı namaz sonrası dua etti.

Namazdan sonra vatandaşlar, kurbanlarını kesmek üzere camiden ayrıldı.

Cami çıkışında Adıyaman Belediyesi tarafından vatandaşlara poşet dağıtıldı.

Kilis

Kilis'te de vatandaşlar, Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske ve mesafe kuralları çerçevesinde seccadelerini alarak Kurban Bayramı namazı için camilere geldi.

Mesafe kuralına uyarak saf tutan vatandaşlar namaz kıldı, dua etti.

Sakarya

Sakarya'da vatandaşlar bayram namazını kılmak için Demokrasi Meydanı'nda hazırlanan alana geldi.

Alan girişinde Sakarya Büyükşehir Belediyesince dezenfektan ve maske dağıtımı yapılırken vatandaşlar sosyal mesafeye uyarak saf tuttu.

Namaz öncesi Sakarya Müftüsü Hasan Başiş, vatandaşlara vaaz verdi.

Yoğun katılımla kılınan bayram namazında Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de yer aldı.

Bartın

Bartın'da da vatandaşlar, bayram namazını belirlenen 6 açık alanda sosyal mesafeye uyarak kıldı.

Seccadesini alarak belirlenen alanlara gelen vatandaşlar, maskeyle polis ve din görevlilerinin gözetiminde alanlarda saf tuttu.

Valilik önündeki alana dezenfektan kullanarak giren vatandaşlar, belirlenen kurallara uyarak namaz kıldı.

Bartın Valisi Sinan Güner, Belediye Başkanı Cemal Akın, İl Emniyet Müdürü Çetin Bozkuş da burada saf tuttu.

Düzce

Düzce'de Cedidiye Camisi'ne gelen vatandaşlar, bayram namazını maske takarak ve sosyal mesafeye dikkat ederek kıldı.

Cami imamı namaza başlamadan önce, "Saflarımızı sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde dolduralım. İbadet esnasında maskelerimizi çıkarmayalım." uyarısında bulundu.

Kurban Bayramı ile ilgili vaaz verilmesinin ardından vatandaşlar sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde, 1,5 metre aralıklarla kıbleye yöneldi, maskeyle namaza durdu.

Vatandaşların bazıları namazını cami bahçesinde kıldı.

Bayram namazında Düzce Valisi Cevdet Atay, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan ve İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay Mustafa Çetinkaya da saf tuttu.

Kocaeli

Kocaeli'de her yaştan vatandaş, seccadeleriyle geldiği camilerde bayram namazını kılmak için sosyal mesafeye uyarak saf tuttu.

Camiye sığmayan cemaat ise avluda belirtilen kurallara uyarak namazını eda etti.

Namazın kılınması, hutbenin okunması ve duanın ardından vatandaşlar uzaktan bayramlaştı.

Karabük

Karabük'te vatandaşlar bayram namazını kılmak için meydanlarda hazırlanan alana ve camilere geldi.

Cami ve avluları ile alan girişinde dezenfektan ve maske dağıtımı yapıldı.

Vatandaşlar sosyal mesafeye uyarak saf tuttu, camilere sığmayanlar ise avlularda namazlarını kıldı.

Namazın ardından vatandaşlar uzaktan bayramlaştı.

Bolu

Bolu'da vatandaşlar bayram namazını kılmak için hazırlanan alan ve camilere geldi.

Cami ve avluları ile alan girişinde dezenfektan ve maske dağıtımı yapıldı.

Yıldırım Beyazıd Camisi'ne gelen vatandaşlar, bayram namazını maske takarak ve sosyal mesafeye dikkat ederek kıldı.

Bolu Valisi Ahmet Ümit de Yıldırım Beyazıd Camisi'nde namazını eda etti.

Namazın kılınması, hutbenin okunması ve dua edilmesinin ardından Vali Ümit, vatandaşlarla sosyal mesafeye uyarak bayramlaştı.

Denizli

Denizli'de sabah erken saatlerden itibaren camilere giden vatandaşlar, koronavirüs nedeniyle belirlenen hijyen kuralları kapsamında cami içine alındı.

Maskelerini takarak Delikliçınar Yeni Cami'ye gelenler, sosyal mesafe kuralına uyarak camide ve avlusunda saf tuttu.

Vatandaşların büyük çoğunluğu avluda seccadeleri üzerinde dini vecibelerini yerine getirirken, hutbenin ardından yapılan dua sonrası tokalaşmadan bayramlaştı.

Uşak

Uşak'ta da bayram namazında Kovid-19 tedbirlerine uyuldu.

Vatandaşlar, Kurban Bayramı namazı için camilere kendi seccadeleriyle geldi.

Camilerin içinde ve bahçesinde bayram namazını eda eden vatandaşların, maske taktığı ve sosyal mesafe kurallarına uyduğu görüldü.

Yücetepe Camisi'nde Kurban Bayramı namazını kılan vatandaşlar, duanın ardından birbirleriyle tokalaşmadan uzaktan bayramlaştı.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi ve İl Müftülüğü iş birliğinde düzenlenen organizasyonda Zafer Meydanı'nda kılınan Kurban Bayramı namazına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid 19) tedbirleri dolayısıyla hijyen, mesafe ve maske kurallarına titizlikle riayet edilen bayram namazı İl Müftüsü Sinan Kazancı tarafından kıldırıldı.

Bayram namazına Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyonkarahisar, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Vali Çiçek, namaz sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar olarak huzur, birlik ve beraberlik içerisinde bayram namazını eda ettiklerini söyledi.

Zeybek de birliğin, beraberliğin, kardeşliğin ve paylaşımın tavan yaptığı bir günde olunduğunu kaydetti.

Trabzon

Sabah erken saatlerde maskelerini takarak Ortahisar ilçesinde bulunan Ortahisar Fatih Büyük Camisi'ne gelenler, sosyal mesafe kuralına uyarak saf tuttu. Bazı kişiler ise namazlarını cami bahçesinde yanlarında getirdikleri seccade üzerinde kıldı.

Namazın ardından cemaat, sosyal mesafe kuralına uyarak bayramlaştı.

Bursa

Vatandaşlar, bayram namazı için özellikle Ulu Cami, Emir Sultan Camisi, Murat Hüdaverdigar ve Yeşil Cami gibi tarihi camiler ile açılıp kapanan kubbeye sahip Safa Camisi'ni tercih etti.

Ezan öncesi caminin içinde ve avlusunda yerlerini alan vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına dikkat etti.

Kovid-19 önlemleri nedeniyle bayram namazı kısa süre içerisinde icra edildi.

Eskişehir

Eskişehir'de Reşadiye Camisi başta olmak üzere kentteki camiler sabahın ilk dakikalarından itibaren bayram namazını kılmak isteyenlerle doldu. Cemaat, sosyal mesafe kurallarına uyarak bayram namazını kıldıktan sonra okunan hutbe ve duanın ardından birbiriyle bayramlaştı.

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız da bayram namazını Reşadiye Camisi'nde kıldı.

Balıkesir

Balıkesir'de, Vali Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu, Zağnos Paşa Camisi'nde kılınan bayram namazının ardından vatandaşlarla bayramlaştı.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, namazın ve bayramlaşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bayramın bütün İslam alemine ve tüm Türkiye'ye huzur, sağlık ve saadet getirmesi temennisinde bulundu.

Şıldak, vatandaşları trafik kurallarına uymaları konusunda uyararak, "Tüm tatilcilerimiz ilimize hoş geldiler. Lütfen koronavirüs tedbirlerine azami ölçüde dikkat edilmesini istiyoruz. Tüm vatandaşlarımızın bayramlarını tebrik ediyorum." diye konuştu.

Bilecik

Sabahın ilk saatlerinde Hürriyet Mahallesi'ndeki Kayıboyu Camisi'ne gelen vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına uyarak saf tuttu.

İl Müftüsü Ali Erhun'un vaazının ardından bayram namazını kılan vatandaşlar dua etti.

Edirne

Vatandaşlar, Edirne Valiliğince cami girişine konulan dezenfektan cihazı yardımıyla ellerini dezenfekte etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske kullanan vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uyarak saf tuttu.

Edirne Müftü Vekili Hüseyin Okuş'un vaazının ardından bayram namazı kılındı.

Bazı vatandaşlar namazını caminin avlusunda ve bahçesinde kıldı.

İzmir

Tarihi Hisar Camisi'ne gelen çok sayıda vatandaş, maske takıp, sosyal mesafe kuralına uyarak bayram namazı için birlikte saf tuttu.

Camiye sığmayan cemaat ise bayram namazlarını yanlarında getirdikleri hasır ve seccadeler üzerinde avluda kıldı.

Namazın bitmesinin ardından cemaate su ve tatlı ikram edildi.

Konya

Ezan öncesi stat içerisinde yerlerini alan vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına dikkat etti. Stat girişinde vatandaşların ateşleri ölçüldü. Ezanın okunmasının ardından vatandaşlar yanlarında getirdikleri seccadelerin üzerinde bayram namazını kıldı.

Koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle bayram namazı kısa süre içerisinde icra edildi.

Adana

Adana'da Sabancı Merkez Camisine sabahın erken saatlerinde gelen çok sayıda vatandaş, belirlenen hijyen kuralları kapsamında içeri alındı.

Yüreğir Belediyesi tarafından cami girişinde vatandaşlara maske, seccade ve dezenfektan verildi.

Türk Kızılay Adana Şubesi de vatandaşlara lokum ikram etti.

Sosyal mesafe kuralına uyarak camide ve avlusunda saf tutan vatandaşlar, verilen vaazı dinleyerek edilen dualara "amin" dedi.

Vaazın ardından vatandaşlar bayram namazını kıldı.

Mersin

Mersin'de de çok sayıda vatandaş, bayram namazını kılmak için Türkiye'nin en büyük camilerinden merkez Yenişehir ilçesindeki 6 minareli Muğdat Camisi'ne geldi.

Sabah ezanı öncesinde cami içerisinde numaralandırılmış yerlerde yerini alan vatandaşlar maske takma ve sosyal mesafe kuralına uydu.

Çok sayıda kişinin katıldığı namazda caminin tamamına yakını dolarken bazı vatandaşlar iç avluda saf tuttu.

İl Müftüsü Şaban Kondi, namaz öncesi verdiği vaazda, bayram namazının önemi anlatarak birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları verdi.

Vaazının ardından dua edildi, bayram namazı kılındı.

Hatay

Hatay'da vatandaşlar bayram namazını Anadolu'nun ilk camisi olarak bilinen Habib-i Neccar Camisinde kıldı.

Vatandaşlar, iç ve dış avlularda yerlere serilen hasırlar ve beraberlerinde getirdikleri seccadeler üzerinde bayram namazını maske takarak ve sosyal mesafeye dikkat ederek kıldı.

İl Müftüsü İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili, tarafından verilen vaazın ardından hutbe okundu, namaz kılındı ve eller semaya açılarak dualar edildi.

Osmaniye

Osmaniye'de bayram namazı için Enver-ul Hamit Camisi'ne gelen vatandaşlar, hijyen kurallarına uyarak evlerinde getirdikleri seccadeleri sererek saf tuttu.

Kurban kesmenin öneminin anlatıldığı vaazdan sonra vatandaşlar maske takarak ve sosyal mesafeye dikkat ederek bayram namazını kıldı.

Samsun

Samsun'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında bayram namazı Canik ilçesindeki Adnan Menderes Demokrasi Meydanı'nda kılındı.

Koronavirüs salgını nedeniyle camilerin tamamı dezenfekte edilerek bayram namazına hazır hale getirildi.

Canik ilçesinde bayram namazı belediye önünde bulunan Adnan Menderes Demokrasi Meydanı'nda kılındı.

Meydandaki bayram namazına Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ile vatandaşlar katıldı.

Salgın hastalık riskine karşı meydan tamamen dezenfekte edilirken sosyal mesafe kuralına da uyulduğu gözlendi.