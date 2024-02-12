Tek adam rejimi bütçe açığını ikiye katladı

Ülkeyi her alanda uçuruma sürükleyen tek adam rejimi, merkezi bütçeyi de altüst etti. Başkanlık sistemine geçilen 2018’de 72,8 milyar TL olan merkezi yönetim bütçe açığı, 2023 yılında 1,3 trilyon olarak gerçekleşti.

2018 yılında dünyanın en büyük 17’nci ekonomisine sahip Türkiye, IMF’nin verilerine göre 2022 sonu itibarıyla 19’unculuğa geriledi. Ekonomide, 2018-2023 dönemindeki kötü gidiş, merkezi yönetim bütçe denge tablosu ile bir kez daha ortaya konuldu. 2018 yılında merkezi bütçe, 72 milyar 812 milyon 966 bin TL açık verdi. BirGün’ün haberine göre Türkiye’nin ekonomi politikasının Saray merkezli belirlendiği 2019 yılı ise ekonomik çöküşü hızlandırdı. Buna göre, 2018 yılında 72,8 milyar TL olan merkezi yönetim bütçe açığı, 2019 yılında 124 milyar 747 milyon 270 bin TL’ye fırladı. Haber Merkezi

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