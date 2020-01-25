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25 OCAK 2020 CUMARTESİ - YIL: 50

Tek parti rejimine geri döndük

25 Ocak 2020, Cumartesi
İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi dekanı Mustafa Erdoğan, AKP iktidarını Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki CHP iktidarına benzeterek tek parti rejimine geri dönüldüğünü söyledi.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi dekanı Mustafa Erdoğan sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. AKP iktidarında artan baskıları eleştiren Erdoğan, “Malum, Türkiye’nin bugün içine sürüklenmiş olduğu Reisçi otokratik rejim, ilk önemli adımı iktidarın 2013 Mayıs-Haziran’ında Gezi Olaylarına verdiği sert tepki olan bir sürecin sonunda ortaya çıktı. Aynı yılın sonunda patlak veren büyük yolsuzluk skandalı rejimin baskıcılığını artırmasının ikinci önemli bahanesi oldu. Nihayet 2016 Temmuz’undaki başarısız darbe girişimi hükümete baskıcı rejimi kalıcılaştırmak için çok iyi bir fırsat verdi. AKP iktidarı darbe nedeniyle Anayasaya dayanarak ilân ettiği olağanüstü hali tam da anayasal rejimi kaldırmak için kullandı ve bilinen gelişmeler sonucunda bugünkü otokratik rejime geldik. Belki daha önce bahsetmiştim, bu durum, ilginç bir şekilde, Cumhuriyetin daha ikinci yılında CHP iktidarının Şeyh Sait isyanını bastırmak üzere uygulamaya koyduğu Takrir-i Sükûn rejimini otoriterizme geçiş için bahane olarak kullanmasına benzemektedir. Bundan üç ay kadar sonra patlak veren “İzmir Suikastı’’yla birlikte bu olay iktidardakilere muhalefetin düşmanlaştırılması ve izleyen iki yıl içinde tümüyle susturulması fırsatı verdi” dedi.

Yargı, İstiklal Mahkemeleri gibi kullanılıyor

“Aslına bakılırsa, CHP’nin tek-parti rejimi ile AKP’nin tek-parti rejimi arasında daha başka benzerlikler de bulunabilir” diyen Erdoğan, şöyle devam etti: “O zaman muhalefetin bastırılmasında İstiklâl Mahkemeleri kullanılmıştı, AKP döneminde ise aynı amaçla yargının neredeyse tamamı kullanıldı. Ama iki dönem arasında önemli bir fark da yok değil: Bugün gerçi tutuklanan ve hapse atılanların sayısı yüz binleri buluyor ama hiç değilse kimse idam edilmedi. Takrir-i Sükûn döneminde ise sadece 2 yıldan biraz fazla bir süre içinde 660 kişi idama mahkûm edilmişti. Ne var ki, biz bugün böylesi bir trajik sonuçtan kurtulmuş bulunuyorsak, AKP iktidarının hayırhahlığından ileri gelmiyor bu: Şükür ki, AB’ye tam üye olma hayali uğruna idam cezasını daha önce kaldırmıştık. Yoksa kim bilir, bizi Takrir-i Sükûn dönemindekinden çok daha büyük bir trajedi bekliyor olabilirdi.”

 

Haber Merkezi

Etiketler: tek parti, rejim
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