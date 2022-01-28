Telâfisi mümkün olmayan hasarlara yol açtı

DEVA Partisi Yerel Yönetimler ve Şehircilik Politikaları Başkanı Candan Karlıtekin, ülkedeki yoğun kar yağışları sonucu oluşan mağduriyetleri değerlendirdi.

Karlıtekin, “Ülkemizi etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve çetin hava koşulları, afetlere yeterince hazır olmadığımızı bir kez daha tüm açıklığıyla ortaya koymuştur. Afet yönetiminde eşgüdümün önemi ortadayken merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasındaki çekişmelerin telafisi mümkün olmayacak hasarlara neden olduğunu son olayda da deneyimlemiş olduk. Riski yönetme, azaltma ve nihayet afete müdahalenin başarısı için ‘yerinden yönetimi’ en kritik unsur olarak görmekteyiz. Bu bağlamda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Karayolları ekipleriyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin eşgüdüm halinde hizmet yarışı yapacağı yere suçlama yarışına girmelerini büyük bir üzüntüyle karşılamaktayız” dedi. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 127

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.