Toplantı haftası

Değerli Okurlarımız,

Sizlerle bir kez daha “Yeni Asya’dan Size” köşemizde buluşarak, geride bıraktığımız döneme ait faaliyetlerimizi özetlemek ve bilgi vermek istiyoruz.

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3 Mayıs Temsilciler Toplantısı

Önümüzdeki en önemli buluşmamız, 3 Mayıs 2025 Cumartesi günü Yeni Asya Güneşli tesislerimizde gerçekleştireceğimiz Bahar Dönemi Temsilciler Toplantısı olacak.

Bu toplantıda, yeni dönem kurullarımızın belirlenmesinin yanı sıra, neşriyat hizmetlerimiz ağırlıklı olarak ele alınacak. Geride bıraktığımız altı aylık dönemin faaliyetlerini değerlendirip, bir sonraki döneme ait plan ve projelerimizi müzakere edeceğiz. Önümüzdeki dönemi şekillendirecek bu temsilciler toplantımıza bütün temsilcilerimizin eksiksiz katılımını bekliyoruz.

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Son 6 Ayda Neler Yaptık?

Geride bıraktığımız altı aylık sürede, hizmetlerimizi daha ileriye taşımak adına yoğun bir gayret sarf ettik.

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İstişare ve Birliktelik Ruhunu Güçlendirdik:

Eski ve yeni yönetim kurulu üyelerimiz ile Bölge Temsilcilerimizi Ankara’da bir araya getirerek kapsamlı istişarelerde bulunduk. Yeni Asya Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanımız İzzet Atik’in de belirttiği gibi, 2024 yılı yayıncılıkta çeşitliliğe ulaştığımız bir yıl oldu.

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Yeni Asya TV Büyüyor ve Resmî Ortak Oldu

Yeni Asya TV yayınlarımız ilgi görmeye devam ediyor. YouTube algoritmasını dikkate alarak yaptığımız planlamalar neticesinde istikrarlı bir büyüme yakaladık ve bu hafta itibariyle YouTube tarafından resmî iş ortağı olarak kabul edildik. Maddî ve manevî destek veren herkesten Allah razı olsun. Yakında aktifleşecek ücretli abonelik (katıl) butonu ile kanalımıza doğrudan destek sağlayabilirsiniz.

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Kurban Organizasyonuna Hazırız

Ramazan ayında zekâtların neşriyat ve vakıf hizmetlerimize yönlendirilmesi çağrımız önemli karşılık buldu, destek olanlardan Allah razı olsun. Şimdi ise Kurban organizasyonumuz için hazırlıklarımızı tamamladık.

Yurt içi küçükbaş kurban fiyatı 13.500 TL, yurt dışı hisse bedeli ise 3.900 TL olarak belirlendi. Kurbanlar, Yeni Asya Vakfı ile Avustralya Nur Vakfı’nın ortak organizasyonuyla, yurt dışında Afrika ülkelerinde kesilip ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Bu vesile ile Avustralya Nur Vakfı’na teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bilgi ve bağış için yav.org.tr adresini ziyaret edebilir veya 0 (212) 513 11 10 - 0536 560 95 43 numaralı telefonlardan bize ulaşabilirsiniz. Online bağış için: https://www.yav.org.tr/bagis

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Fuarlarla Okuyucularımıza Ulaştık:

Son dönemde Ankara, Adana, İzmir, İstanbul, Denizli, Mersin, Bursa, Trabzon gibi birçok ilde katıldığımız fuarlar, yayınlarımızı geniş kitlelerle buluşturduğumuz, dışa açılan pencerelerimiz oldu.

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Mevlidlerle Bir Araya Geldik

Ermenek ve Bursa’da geleneksel olarak düzenlenen Zübeyir Gündüzalp ve Bediüzzaman Mevlidleri, Türkiye’nin dört bir yanından gelen okuyucularımızı manevî atmosferde buluşturdu. Ermenek Mevlidi 19 Nisan 2025’te, Bursa Mevlidi ise 20 Nisan 2025’te coşkulu katılımla icra edildi.

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Risale-i Nur Neşriyatında Lider Konuma Ulaştık

Yayınevimiz, Risale-i Nur Külliyatının farklı versiyonları ve onun şerh ve izahı mahiyetindeki eserlerle bu alanda önemli adımlar attı. Kur’ân, meal ve tefsir özellikli eserlerimizi beş farklı çeşide tamamladık. Büyük boy Cevşen’imiz yayınlandı. Münâcâtü’l-Kur’ân ve Celcelûtiye eserleri yeni, rahat okunabilir hatlarla ve mealli olarak hazırlandı. Özellikle gençler için hazırlanan külliyat baskısı bu ay sonunda tamamlanarak satışa sunuldu. Risale-i Nur çeşitliliği konusunda öncü konuma geldik.

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Risale-i Nur Enstitüsü Faaliyetleri Devam Etti

Enstitü, bu dönemde de Köprü dergisini yayınladı (168. ve 169. sayılar). RNE-REM-YUHİB ortaklığında 5. Gençlik Şûrâsı (07-08.12.2024, Antalya), “Dünya Düzeni” Masa Çalışması (14.12.2024, Düzce) ve Akademik Kurul Toplantısı (11.01.2025, Başiskele/ Kocaeli) gibi önemli etkinlikler gerçekleştirdi. Ayrıca, 18. Risale-i Nur Kongresi “Günümüz Problemlerine Bir Çözüm Önerisi: En Büyük Hakikat İman” temasıyla 12-13 Nisan 2025 tarihlerinde Ankara’da muhteşem bir organizasyon ve yoğun bir katılımla gerçekleşti.

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Nisan Ayında Vefat Eden Kurucularımızı Hayırla Yad Ettik

Gazetemizin kuruluşuna hayatlarını vakfeden mümtaz şahsiyetler Zübeyir Gündüzalp ve Mehmet Kutlular ile Nisan ayında ebediyete irtihal eden kıymetli Nur Talebelerini rahmet, minnet ve dualarla andık. Vefat yıldönümlerinde özel sayılar, yazı ve makalelerle onların hizmet ve fedakârlıklarını yeniden hatırladık.

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Özel Sayılarımız Takdir Gördü

Gazetemizin kuruluşunun 56. yılını ve Üstad Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin vefatının 65. yılını konu alan 21 Şubat ve 23 Mart özel sayılarımız okuyucularımız tarafından takdirle karşılandı. Destek ve gayretlerinizle geniş kesimlere ulaştırıldı.

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Gazete Mizanpajımız Yenilendi

21 Şubat itibariyle gazetemizin fizikî ve muhteva anlamında yenilenen mizanpajıyla okurlarımızın karşısına çıktık. Daha estetik ve okunabilir bir gazete sunmayı amaçladık. Ramazan sayfamız yine yoğun ilgi gördü. Genç yazarlarımızı teşvik ederek kadromuza yeni isimler kazandırmaya devam ediyoruz.

Aralık ayında neşriyat temsilcilerimizle ve dış politika yazarlarımızla da çevrimiçi platformlarda buluşmalar gerçekleştirdik.

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Barla Sosyal Tesislerimizde Yeni Dönem için Rezervasyonlar Başladı

Yeni dönemde Barla Sosyal Tesislerimizde bahar ve yaz dönemlerinde rezervasyonlar başladı. Rezervasyonlarınız için Ubeyd Önbaş’la (0532 427 2660) iletişim kurabilirsiniz. Yeni dönemde fiyatlar aşağıdaki şekilde belirlendi.

Aile olarak kalındığında,oda fiyatları eski binada 1.kat 1500 TL, 2. kat 2000 TL; yeni binada 2500 TL olarak uygulanacak. Grup olarak gelindiğinde ise kişi başı 500 TL’lik tarife geçerli olacak. Tek kişi olarak gelmeniz durumunda da doluluk oranına göre oda fiyatı uygulanacak. Ayrıca kahvaltı için 200 TL, Akşam yemeği için ise 300 TL olarak fiyatlar geçerli olacak.

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Hep Birlikte Daha Güçlüyüz

Bereketli ve yoğun geçen bu dönemin ardından, önümüzdeki süreçte de aynı şevk ve azimle hizmetlerimize devam etmeyi hedefliyoruz. Rabbimizden gayretlerimizi makbul kılmasını diliyor, hizmetlerimize maddî ve manevî katkılarıyla güç veren tüm temsilcilerimize okuyucularımıza şükranlarımızı sunuyoruz.

Değerli temsilci ve okuyucularımız, yukarıda ana başlıklar olarak sunmaya çalıştığımız faaliyetleri “şahs-ı manevî” adına birlikte hayata geçirdik. Bir kez daha anlıyoruz ki, hep birlikte daha güçlüyüz.

Hepinize hayırlı ve bereketli bir hafta diliyoruz.