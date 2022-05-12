Terör tanımı keyfî şekilde genişletildi

Bir sivil toplum girişimi olan Hafıza Merkezi, hak savunucularının korunması ve güçlenmesine ilişkin yürüttüğü çalışmalardan yola çıkarak hazırladığı raporu kamuoyu ile paylaştı.

Hafıza Merkezi tarafından hazırlanan raporda, hak savunucularının “terörist olmaya yatkın kişiler” olarak tanımlandığına dikkat çekilerek, “terör” tanımının sınırsız ve keyfî şekilde genişletildiği vurgulandı. “Sessiz Kalma: Hak Savunucularına Yönelik Yıldırma Politikaları 2015-2021” raporunda, Türkiye’de hak savunucularının yasal ve meşru savunuculuk faaliyetleri nedeniyle şiddet, taciz, tehdit, müdahale gibi çeşitli hak ihlallerine maruz bırakıldığı, söz konusu ihlaller ile hak aramanın önünü kesmek, toplumu sindirmek amacıyla hak savunucularını hedef haline getirildiği belirtildi. Haber Merkezi

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