"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 EKİM 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Teröristler sivilleri hedef almaya devam ediyor

10 Ekim 2019, Perşembe 16:59
Suriye'de YPG/PKK'lı teröristlerce işgal edilen bölgelerden atılan havan ve roketatar mermilerinin Şanlıurfa'nın Akçakale, Birecik ve Ceylanpınar ilçeleri ile Mardin'in Nusaybin ilçesindeki bazı noktalara isabet etmesi sonucu 16 kişi yaralandı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor. 

Derlenen bilgilere göre, YPG/PKK'lı teröristlerce işgal edilen bölgelerden, harekatın başladığı saatlerden bu yana atılan havan ve roketatar mermileri Şanlıurfa'nın Akçakale, Birecik ve Ceylanpınar ilçeleri ile Mardin'in Nusaybin ilçesindeki bazı noktalara isabet etti.

Milli Savunma Bakanlığı: Masum sivil vatandaşlarımız yaralandı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "PKK/PYD-YPG'li teröristlerin ülkemizdeki sivil yerleşim yerlerine yaptığı havan/roket saldırılarında masum sivil vatandaşlarımız yaralandı." ifadelerine yer verildi.

Roket ve havan mermilerinin isabet ettiği yerleşim yerlerinden Nusaybin'de 5, Akçakale'de 3, Ceylanpınar'da 6, Birecik'te de 2 olmak üzere yaralanan 12 kişi tedavi altına alındı.

Terör örgütü YPG/PKK'nın saldırısında çocuklar yaralandı

YPG/PKK işgalindeki Rasulayn'dan ateşlenen uçaksavar mermileri, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 3 eve isabet etti.

Saldırı sırasında evlerinde oynarken yaralanan 13 ve 15 yaşlarındaki iki kardeş, Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Ceylanpınar Kaymakamı Mehmet Keklik, ilçeye yönelik düzenlenen terör saldırılarında 6 kişinin yaralandığını bildirdi.

Bölgede tedbir alan güvenlik güçleri, olay yerinde inceleme yaptı. Saldırının ardından terör unsurlarının bulunduğu bölgelere obüs atışı sesleri duyuldu.

Birecik'e havan mermisi düştü

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinin Suriye sınırındaki Eşme Mahallesi'ne atılan havan mermisinin bir otomobile isabet etmesi sonucu biri çocuk, 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden Akçakale ilçesine de 3 havan mermisi atıldı. Saldırıda 3 kişi yaralandı, bazı evlerde hasar oluştu. Güvenlik güçleri bölgede inceleme yaptı.

Nusaybin'de 5 kişi yaralandı

Harekatın başladığı saatlerden bu yana Nusaybin'e 130 roket atışı yapıldığı belirlendi. Atılan roketatar mermilerinin çoğu boş arazilere düşerken, bazıları da evlere isabet etti. Roketlerin isabet ettiği bazı evlerde hasar meydana geldi.

Saldırılarda hafif yaralanan 5 kişi, kaldırıldıkları Nusaybin Devlet Hastanesindeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

4 ilçede eğitime ara verildi

Barış Pınarı Harekatı dolayısıyla Şanlıurfa'nın sınır ilçelerindeki okullar iki gün tatil edildi.

Bu kapsamda Akçakale, Ceylanpınar ve Suruç ilçelerindeki tüm okullarda, Birecik'te ise sınıra yakın bölgelerdeki okullarda perşembe ve cuma günü eğitime ara verildi.

Mardin'de ise Nusaybin ilçesindeki tüm okullarda, Kızıltepe ilçesinde de sınıra yakın Şenyurt ve Akdoğan mahallelerinde bulunan okullarda eğitime iki gün ara verildiği açıklandı.

Zeytin Dalı Harekatı'nda 7 kişi ölmüştü

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Afrin'e düzenlenen ve terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzey batısındaki varlığını sona erdiren Zeytin Dalı Harekatında, işgalleri altındaki bölgeden Hatay ve Kilis'teki sivilleri hedef alan teröristler, ateşledikleri roket ve havanlarla 7 kişinin ölümüne, 113 kişinin yaralanmasına neden olmuş, teröristler harekat süresince Hatay'a 60, Kilis'e ise 34 roket ve havan topu ile saldırıda bulunmuştu.

AA

Okunma Sayısı: 171
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Rusya ve Irak, Şam ile Ankara arasında diyalog için destek vermeye hazır

    Valilik açıkladı: Mardin ve Şanlıurfa'da 4 kişi öldü

    Suriye Dışişleri Bakanlığı, Barış Pınarı harekatını kınadı

    Davutoğlu: Düşünce özgürlüğüne ihtiyacımız var

    Trump, 'Suriye' konusunda açıklamalarda bulundu

    Teröristler sivilleri hedef almaya devam ediyor

    3 köy daha terörden arındırıldı

    Rusya: Türkiye'nin endişelerini anlıyoruz

    'Şimdiye kadar 109 terörist etkisiz hale getirildi'

    İsrail yıkım, tahrik ve tahribe devam ediyor!

    Türkiye, kritik maçta Arnavutluk'u konuk edecek

    ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Türkiye'nin meşru güvenlik kaygısı var

    MSB: Belirlenen hedefler ele geçirildi

    Tel Abyad'da son durum

    180'den fazla hedef vuruldu

    Türkiye genelinde camilerde Fetih Suresi okundu

    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Bizim derdimiz teröristlerdir

    EGM: Kara propaganda yapan 78 kişiyle ilgili yasal işlem başlatıldı

    Hamaset değil, sağduyu zamanı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Sessiz kalanlar da sorumlu
    Süleyman KÖSMENE

    Bediüzzaman’dan, haramdan koruyan reçeteler
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Suriye’de iç savaş körüklenmeseydi bunlar olur muydu?
    Genel

    Asıl zam yağmuru yolda
    Genel

    Hamaset değil, sağduyu zamanı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Hamasetten uzak dur
    Genel

    İmanla ölmenin alâmetleri
    Ahmet BATTAL

    Ankara’ya heykel lâzımsa!
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kan dökülmemesini diliyoruz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.