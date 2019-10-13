Teröristlerin saldırılarında ölen sivillerin sayısı 18'e yükseldi

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgal ettiği bölgelerden Türkiye'ye yönelik sivilleri hedef alan hain saldırılarında aralarında 9 aylık Muhammed bebeğin de bulunduğu 18 sivil öldü.

Mehmetçik karşısında bozguna uğrayan Suriye'deki YPG/PKK'lı teröristler, işgal ettikleri bölgelerden Türkiye'ye yönelik sivilleri hedef alan saldırılar gerçekleştiriyor. Harekatın başladığı 9 Ekim'den bu yana Mardin'in Nusaybin ilçesi ile Şanlıurfa'nın Akçakale, Ceylanpınar, Suruç ve Birecik ilçelerine gerçekleştirilen havan ve roketatarlı saldırılarda, aralarında Suriye uyruklu 9 aylık Muhammed Omar'ın ve çocukların da bulunduğu 18 sivil şehit oldu, 100'ü aşkın kişi yaralandı.

Bugüne kadar sınır hattındaki ilçelerden Nusaybin'de 11, Suruç'ta 3, Akçakale'de 2 ve Ceylanpınar'da 2 sivil, hain saldırılarda öldü. Saldırılarda Muhammed bebeğin yanı sıra Ceylanpınar ilçesinde ekmek almak için evinden çıkan 11 yaşındaki Mazlum Güneş, sokakta oynayan 11 yaşındaki Elif Terim ile Nusaybin ilçesinde anneleri ile evlerinin önünde katledilen 12 yaşındaki Emine ve 15 yaşındaki ablası Leyla Yıldız da şehit oldu.